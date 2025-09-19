БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Черно море Тича спечели приятелския турнир Черноморски игри

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Втори остана Спартак Плевен, а Академик Бултекс 99 взе бронзовите отличия.

Черно море Тича - Спартак Плевен
Снимка: БТА
Слушай новината

Черно море Тича спечели приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри, който се проведе в зала „Христо Борисов“ във Варна. Домакините на турнира надделяха във финала над Спартак Плевен с 85:75.

За победителите Ламонт Уест завърши с 22 точки, а Венцислав Петков добави 15 точки. Алонзо Гафни пък завърши мача с "дабъл-дабъл" -14 точки и 15 борби. За Спартак Джелайд Маклауд и Кавой Скот вкараха по 22 точки.

По-рано днес се изигра и мача за третото място, в който Академик Бултекс 99 надделя над Шумен с 88:75.

За победителите Роджър Хемпфил и Петър Ралчев реaлизираха по 13 точки. За Шумен най-резултатни станаха Баръш Мустафа с 20 точки и Стефан Кръстаич с 14 точки.

#Черноморски игри 2025 #БК Академик Бултекс 99 #БК Спартак Плевен #БК Черно море Тича #БК Шумен

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Левски - Лудогорец 0:0 (полувреме)
5
НА ЖИВО: Левски - Лудогорец 0:0 (полувреме)
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Български баскетбол

Двама млади българи продължават в баскетболните първенства на Италия
Двама млади българи продължават в баскетболните първенства на Италия
Денислав Иванов: Титлата на националите по баскетбол на колички ни носи не само спортна, но и емоционална дълбока стойност Денислав Иванов: Титлата на националите по баскетбол на колички ни носи не само спортна, но и емоционална дълбока стойност
Чете се за: 07:05 мин.
Черно море Тича оформи финала на Черноморските игри Черно море Тича оформи финала на Черноморските игри
Чете се за: 01:07 мин.
Баскетболният Локомотив Пд победи Берое в контрола в Стара Загора Баскетболният Локомотив Пд победи Берое в контрола в Стара Загора
Чете се за: 01:10 мин.
Спартак Плевен се класира за финала на Черноморски игри Спартак Плевен се класира за финала на Черноморски игри
Чете се за: 00:42 мин.
Черно море няма да играе в Европа през новия сезон Черно море няма да играе в Европа през новия сезон
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването (СНИМКИ) Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Чете се за: 02:52 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ