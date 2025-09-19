Черно море Тича спечели приятелския турнир Черноморски игри

Черно море Тича спечели приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри, който се проведе в зала „Христо Борисов“ във Варна. Домакините на турнира надделяха във финала над Спартак Плевен с 85:75.

За победителите Ламонт Уест завърши с 22 точки, а Венцислав Петков добави 15 точки. Алонзо Гафни пък завърши мача с "дабъл-дабъл" -14 точки и 15 борби. За Спартак Джелайд Маклауд и Кавой Скот вкараха по 22 точки.

По-рано днес се изигра и мача за третото място, в който Академик Бултекс 99 надделя над Шумен с 88:75.

За победителите Роджър Хемпфил и Петър Ралчев реaлизираха по 13 точки. За Шумен най-резултатни станаха Баръш Мустафа с 20 точки и Стефан Кръстаич с 14 точки.