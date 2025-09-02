Черногорски баскетболист ще носи екипа на Ботев 2012

Ботев 2012 също подсили състава си преди да дебютира в Sesame НБЛ. Тимът от Враца привлече второто си чуждестранно попълнение за лятото, което се явява и трето ново. За дебютанта в родния елит ще играе Павле Джуришич, обявиха днес официално от клуба. Черногорецът и Ботев ще си сътрудничат от новия сезон.

През миналия тежкото крило, което може да играе и като център, трупа опит в местния Подгорица. Той помага на отбора от черногорската столица да намери място на полуфиналите в месния елит. На сметката си Джуришич записва средно по 14.4 точки и 3.9 борби за 24 мача в шампионата.

За бившия черногорски национал това се оказва втори престой във въпросния тим след този през 2022/2023.

Досега 25-годишният играч е носил още екипите на белгийския Брюксел и местния Сутиеска. 206-сантиметровият баскетболист е играл и в Остин Пий Стейт.