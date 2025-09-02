БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Неофициално: Има задържан за дерайлиралия трамвай в София
Чете се за: 00:42 мин.
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
Подозират умисъл за дерайлиралия трамвай край Румънското...
Чете се за: 01:00 мин.
НИМХ: Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите и горещи в...
Чете се за: 12:15 мин.
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор,...
Чете се за: 01:57 мин.
Желязков: Не се разследва ситуацията със самолета на Фон...
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черногорски баскетболист ще носи екипа на Ботев 2012

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Трето ново попълнение за дебютанта в НБЛ.

черногорски баскетболист носи екипа ботев 2012
Снимка: БТА
Слушай новината

Ботев 2012 също подсили състава си преди да дебютира в Sesame НБЛ. Тимът от Враца привлече второто си чуждестранно попълнение за лятото, което се явява и трето ново. За дебютанта в родния елит ще играе Павле Джуришич, обявиха днес официално от клуба. Черногорецът и Ботев ще си сътрудничат от новия сезон.

През миналия тежкото крило, което може да играе и като център, трупа опит в местния Подгорица. Той помага на отбора от черногорската столица да намери място на полуфиналите в месния елит. На сметката си Джуришич записва средно по 14.4 точки и 3.9 борби за 24 мача в шампионата.

За бившия черногорски национал това се оказва втори престой във въпросния тим след този през 2022/2023.

Досега 25-годишният играч е носил още екипите на белгийския Брюксел и местния Сутиеска. 206-сантиметровият баскетболист е играл и в Остин Пий Стейт.

#Павле Джурушич #НБЛ 2025/2026 #БК Ботев 2012 Враца

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското посолство
1
Трамвай дерайлира и удари няколко автомобила в района на Румънското...
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното министерство
2
Учебният ден да започва по-късно, предлагат от Просветното...
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
3
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам
4
Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е...
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
5
Напрежение в Ботевград заради смъртта на 30-годишен мъж
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?
6
Възможна ли е 4-дневната работна седмица у нас?

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
2
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
3
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
5
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Още от: Баскетбол

Словения заслужи място на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Словения заслужи място на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец Баскетболният Локомотив Пловдив привлече канадец
Чете се за: 01:02 мин.
Венцислав Петков се превърна във второто ново попълнение на Черно море Венцислав Петков се превърна във второто ново попълнение на Черно море
Чете се за: 02:47 мин.
Израел подпечата мястото си на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Израел подпечата мястото си на осминафиналите на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:05 мин.
Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море Участник на Евробаскет 2025 подсили Черно море
Чете се за: 01:25 мин.
Сърбия с четвърта поредна победа на Евробаскет 2025 Сърбия с четвърта поредна победа на Евробаскет 2025
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен (ОБЗОР)
Няма да има разследване за инцидента със самолета на Урсула фон дер...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР) Екшън с трамвай-беглец 22: Ватманът не успял да го догони - иначе опитал (ОБЗОР)
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София Със 199 км/ч, докато диша райски газ, е шофирал Виктор, забил колата си в автобус в София
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България От Бургас стартира националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България
Чете се за: 03:45 мин.
България и еврото
Няма протест за гаранцията на Паскал
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
След срещата Фицо-Путин: Пробив в преговорите за Украйна?
Чете се за: 03:40 мин.
По света
"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Смъртни случаи сред кандидатите на "Алтернатива за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ