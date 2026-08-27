Чешки триумф на US Open при смесените двойки

Якуб Меншик и Каролина Мухова спечелиха турнира при смесените двойки на Откритото първенство на САЩ по тенис, завършвайки силното си представяне в Ню Йорк с трофей.

Чешкият дует победи Флавио Коболи (Италия) и Белинда Бенчич (Швейцария) с 6:3, 1:6, 10-6 в оспорван финал, продължил 72 минути на стадион "Артър Аш".

След като спасиха два мачбола в полуфиналите, за да се справят с руснаците Андрей Рубльов и Мира Андреева с 5:4(6), 3:5, 11-9, Меншик и Мухова се завърнаха на корта и продължиха устрема си към титлата. И двамата запазиха самообладание, когато изпълняваха сервисите си в тайбрека, и направиха някои от най-добрите си удари в най-важните моменти. Меншик наниза ас покрай Бенчич, за да донесе успеха при третата шампионска точка за чехите.

"Мисля, че в крайна сметка еднаквите ни облекла направиха разликата за нас. Не очаквах да стоя тук тази вечер. Излязохме, за да се забавляваме и се насладихме на този турнир при смесените двойки, а сега стоим тук", каза Мухова след мача, говорейки за екипите на двамата чехи в розов и тъмночервен цвят.

Триумфът е първи в турнир от Големия шлем и за двамата, а макар той да дойде при смесените двойки, Якуб Меншик не скри вълнението си.

"Това е първият път, в който стоя тук. Не очаквах това преди турнира, но това беше толкова забавно. Беше страхотно да играем тук и да започнем Откритото първенство на САЩ така", добави 20-годишният чешки състезател.

Флавио Коболи и Белинда Бенчич намериха място във финала след успех срещу Елина Свитолина (Украйна) и Гаел Монфис (Франция) с 4:5(7), 4:1, 10-5 в полуфинала, но малко не им достигна, за да извървят целия път до титлата.