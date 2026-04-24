Честит рожден ден, Лили!

Примата на българската естрада Лили Иванова празнува днес рожден ден. Легендарната певица е родена на 24 април 1939 година в град Кубрат.

Вицепрезидентът Илияна Йотова, служебният министър на културата Найден Тодоров и кметът на Пловдив Костадин Димитров са изпратили поздравителни адреси до Лили Иванова по повод рождения ѝ ден. Най-голямото име в българската поп музика публикува поздравленията на официалната си страница във Фейсбук.