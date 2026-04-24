Честит рожден ден, Лили!

Примата на българската естрада Лили Иванова празнува днес рожден ден. Легендарната певица е родена на 24 април 1939 година в град Кубрат.
Вицепрезидентът Илияна Йотова, служебният министър на културата Найден Тодоров и кметът на Пловдив Костадин Димитров са изпратили поздравителни адреси до Лили Иванова по повод рождения ѝ ден. Най-голямото име в българската поп музика публикува поздравленията на официалната си страница във Фейсбук.
Илияна Йотова - президент на Република България: „Вашите почитатели сме щастливи, че ни дарявате неуморно и всеотдайно с безброй мигове на вдъхновение и сплотеност. С трепет да очакваме следващата Ви изява и отново да изпълним залите в България и отвъд нея, за да се насладим на несравнимата Ви способност да преоткривате себе си и своето творчество.“
Найден Тодоров - министър на културата: „В продължение на десетилетия Вие сте не просто ярко присъствие на българската сцена, а еталон за професионализъм, всеотдайност и безкомпромисно отношение към изкуството. С Вашия изключителен талант, с невероятната си дисциплина и с онази взискателност към всеки детайл, която отличава истинските творци, Вие изградихте творчески път, който няма аналог в българската музикална история.“
Костадин Димитров - кмет на Пловдив: „Вие сте емблема на българската музика и вдъхновение за поколения почитатели. Със своя неподражаем талант, изключителна отдаденост и силно сценично присъствие, Вие утвърдихте високи стандарти в българската култура и оставихте незаличима следа в сърцата на публиката.“