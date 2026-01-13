Четири контроли за Арда в Анталия

Арда ще изиграе четири контроли по време на своя подготвителен лагер в Анталия. Съперниците на футболистите на Александър Тунчев са от Украйна, Русия, Узбекистан и полската втора лига.

Лагерът на тима от Кърджали ще стартира на 18-ти януари, където ще се проведе втората част от зимната подготовка. Там "небесно-сините: ще имат 4 контролни срещи. На 20-ти януари срещу украинския първодивизионен Кудривка, на 23-ти срещу полския втородивизионен Вечиста Краков, на 26-ти януари срещу руския Уфа и на 29-ти с узбекистанския Нефтчи Фергана.

Иначе първата проверка на отбора е на 15-ти януари срещу третодивизионния Левски Карлово от 11:30 в Брацигово, като по този начин ще приключи първата част от подготовката.

Иначе участникът в Първа лига стартира зимната работа на 4-и този месец, като се раздели с Иван Тилев и търси още един нападател, който да бъде конкуренция на наличния в момента бразилец Патрик Луан.