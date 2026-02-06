БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните...
Чете се за: 02:55 мин.
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора,...
Чете се за: 04:37 мин.
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм –...
Чете се за: 04:15 мин.
След приетите промени в Изборния кодекс: Очаквания за...
Чете се за: 05:15 мин.
Президентът към българските олимпийци: Цяла България е с вас
Чете се за: 03:20 мин.
XXV Зимни олимпийски игри ще бъдат открити тази вечер в...
Чете се за: 03:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четири отбора ще спорят за Купата на България по баскетбол при дамите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще се проведе в Стара Загора на 14-15 февруари.

Купа на България по баскетбол за жени 2026
Снимка: БФ Баскетбол
Слушай новината

Четири отбора ще се включат в турнира за Купата България 2026 по баскетбол за жени. Надпреваравата ще се проведе в зала "Общинска", в периода 14 - 15 февруари.

За трофея в Стара Загора ще се борят миналогодишният носител на Купата Монтана 2003, домакините от Берое Стара Загора и Рилски спортист. В турнира ще участва и още един тим, който ще бъде съставен изцяло от млади състезателки, носещ името БФБ Отбор. Той ще бъде воден от Лилия Георгиева и част от него ще са и баскетболистките, които донесоха на България място в Дивизия А при 16-годишните през лятото на 2025 г. в Истанбул (Турция).

БФБ отборът ще има двудневен лагер в столичната зала “Триадица” на 12 и13 февруари.

Ето и на кои състезалките ще разчита Лилия Георгиева:
1. Габриела Коцева - Шампион 2006
2. Валерия Стойчева - Шампион 2006
3. Фатме Кичукова - Шампион 2006
4. Кармен Георгиева - Шампион 2006
5. Кристин Николова - Локомотив София
6. Рая Брайкова - Шампион 2006
7. Катрин Коева - Локомотив София
8. Виктория Зелкова - Локомотив София
9. Елица Георгиева - Локомотив София
10. Силвия Миленова - Септември
11. Никол Борисова - Септември
12. Нели Финли - Локомотив София
13. Дария Райкова - Самоков

#Купа на България по баскетбол за жени 2026 г. #БФ Баскетбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
2
Тройното убийство край Петрохан: МВР започва вътрешна проверка
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
5
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
6
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Баскетбол

Класата на Везенков върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)
Класата на Везенков върна Олимпиакос на правия път в Евролигата (ВИДЕО)
Академик постави на колене и Спартак Плевен Академик постави на колене и Спартак Плевен
Чете се за: 02:57 мин.
Лука Дончич получи контузия в мача с Филаделфия, ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс Лука Дончич получи контузия в мача с Филаделфия, ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс
Чете се за: 02:15 мин.
Чужденец на Балкан продължава в Ботев 2012 Чужденец на Балкан продължава в Ботев 2012
Чете се за: 01:25 мин.
Борислава Христова с отлично представяне, но тимът й Атинайкос започна със загуба четвъртфиналния плейоф в Еврокъп Борислава Христова с отлично представяне, но тимът й Атинайкос започна със загуба четвъртфиналния плейоф в Еврокъп
Чете се за: 01:00 мин.
Националните отбори на България за подрастващи научиха съперниците си на eвропейските първенства по баскетбол Националните отбори на България за подрастващи научиха съперниците си на eвропейските първенства по баскетбол
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри Милано/Кортина по БНТ 1 и БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте церемонията по откриването на Зимните олимпийски...
Чете се за: 02:55 мин.
Спорт
Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по откриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Спорт
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш Съдът потвърди гаранцията от 8000 евро за шофьора, причинил тежката катастрофа край Телиш
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Колко трудно се разбива камера за виденаблюдение и кой има полза от...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Децата и социалните мрежи: Възможно ли е да се затвори...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
ЕК предлага 20-и пакет от санкции срещу Русия
Чете се за: 04:32 мин.
По света
За първи път от 12-дневната война САЩ и Иран обсъждат ядрената...
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ