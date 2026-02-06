Четири отбора ще спорят за Купата на България по баскетбол при дамите

Четири отбора ще се включат в турнира за Купата България 2026 по баскетбол за жени. Надпреваравата ще се проведе в зала "Общинска", в периода 14 - 15 февруари.



За трофея в Стара Загора ще се борят миналогодишният носител на Купата Монтана 2003, домакините от Берое Стара Загора и Рилски спортист. В турнира ще участва и още един тим, който ще бъде съставен изцяло от млади състезателки, носещ името БФБ Отбор. Той ще бъде воден от Лилия Георгиева и част от него ще са и баскетболистките, които донесоха на България място в Дивизия А при 16-годишните през лятото на 2025 г. в Истанбул (Турция).



БФБ отборът ще има двудневен лагер в столичната зала “Триадица” на 12 и13 февруари.



Ето и на кои състезалките ще разчита Лилия Георгиева:

1. Габриела Коцева - Шампион 2006

2. Валерия Стойчева - Шампион 2006

3. Фатме Кичукова - Шампион 2006

4. Кармен Георгиева - Шампион 2006

5. Кристин Николова - Локомотив София

6. Рая Брайкова - Шампион 2006

7. Катрин Коева - Локомотив София

8. Виктория Зелкова - Локомотив София

9. Елица Георгиева - Локомотив София

10. Силвия Миленова - Септември

11. Никол Борисова - Септември

12. Нели Финли - Локомотив София

13. Дария Райкова - Самоков