БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Българите виждат реална заплаха от...
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Четири поред за Отава в НХЛ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:07 мин.
Спорт
Запази

Канадците надделяха и над Детройт.

Четири поред за Отава в НХЛ
Снимка: БТА
Слушай новината

Отава Сенатърс надделя над домакина Детройт Ред Уингс с 3:2 и с четвъртата си поредна победа в Националната хокейна лига събра 85 точки и се изкачи в позиция за втората "уайлд кард" за участие в плейофите за купа "Стенли" в Източната конференция.

20-годишният новобранец Картър Якемчук, който беше избран под номер 7 в драфта през 2024 година, направи запомнящ се дебют за канадците в НХЛ с гол и асистенция. Брейди Ткачак реализира 20-ото си попадения за сезона, а Ларс Елер също се разписа. Линус Улмарк завърши с 32 спасявания.

Доминик Шайн и Дилън Ларкин вкараха за Детройт, който допусна второ последователно поражение, но с 84 точки остава в борбата за класиране в елиминациите.

Конър МакДейвид отбеляза два пъти и премина границата от 400 гола и достигна до 1200 точки в лигата при успеха на Едмънтън с 5:2 в залата на Юта.

МакДейвид, който вече има 41 попадения през кампанията, се е разписал общо 401 пъти в кариерата си, като има и 799 асистенции. Джак Рословик също реализира два пъти, а Ивън Бушар допринесе с три асистенции, а с успеха канадците събраха 79 точки и се изкачиха на второто място в Тихоокеанската дивизия.

Коул Кофийлд се отличи с 44-ия си гол през сезона, вратарят Якуб Добеш парира 41 изстрела, а Монреал спечели срещу гостуващия Каролина с 5:2. Юрай Слафковски и Иван Демидов завършиха с по попадение и асистенция за канадците.

Защитаващият титлата си Флорида стигна до успеха с 5:4 след дузпи срещу гостуващия Сиатъл. Шампионите пропиляха аванс от 4:1, но все пак триуфмирафа при наказателните удари след точно изпълнение на Вини Хиностроза.

Сиатъл загуби за осми път в последните си десет мача.

Вратарят Арвид Сьодерблом направи 44 спасявания и помогна на Чикаго да спечели срещу домакина Ню Йорк Айлъндърс с 4:3. Ник Лардис и Франк Назар допринесоха с по гол и асистенция.

Лидерът в лигата Колорадо спечели с 6:2 в залата на Питсбърг и остава единственият отбор с трицифрен актив със 104 точки. Мартин Нечас се разписа два пъти, а Нейт МакКинън вкара 46-ото си попадение, с което е лидер при голмайсторите през кампанията.

Колорадо вече си осигури класиране за плейофите, а това беше трети пореден успех при гостуване на тима.

Дарън Радиш записа гол и две асистенции при победата на Тампа Бей с 6:3 над гостуващия Минесота. Домакините събраха 93 точки и се доближиха на 3 точки от лидера в Източната конференция Каролина.

Вратарят Джоъл Хофър отрази всичките 21 удара и не допусна гол ("шътаут") за шести път през сезона и за осми път в кариерата си, а Сейнт Луис спечели срещу гдстващия Вашингтон с 3:0.

Отборът в най-добра моментна форма в лигата Нешвил надделя над гостуващия Сан Хосе с 6:3 и постигна пета поредна победа, а със 77 точки се утвърди на втората позиция за "уайлд кард" за плейофите на Запад. Филип Форсберг изпъкна с гол и две асистенции за успеха, а Жонатан Маршесо допринесе с три асистенции.

Джак Хюз вкара два пъти, а Ню Джърси се справи с домакина Далас с 6:4.

Уайът Джонстън също реализира две попадения и за първи път стигна до границата от 40 в рамките на един сезон, но тексасците допуснаха последователни загуби за първи път от средата на януари. Отборът е втори в лигата с 97 точки и вече си осигури място в елиминациите за Купа "Стенли".

Марк Шайфли се отличи с гол и две асистенции, а Уинипег спечели с 4:1 срещу гостуващия Вегас.

Егор Шарангович вкара решаващата дузпа и донесе успеха на Калгари с 3:2 над гостуващия Лос Анджелис. Канадците за първи път през кампанията записаха четири поредни победи.

Микаел Гранлунд отбеляза две попадения, а Анахайм надделя над домакина Ванкувър с 5:3.

#НХЛ 2025/2026 #Детройт Ред Уингс #Отава Сенатърс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Концерт от турне за над 250 000 евро на Иво Аръков в Париж пред почти празна зала
Шофьор, употребил три вида наркотици, блъсна пешеходец в Бургас
КЕВР се опасява от рязко повишение на цените на газа, парното и тока от юли
Гледайте България – Соломонови острови пряко по БНТ 3
Близо 1,5 млн. фалшиви евро са открити при съвместна операция на българската и румънската полиция
Берое се наложи над ЦСКА и изравни четвъртфиналната серия
Най-четени

Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато", предлагането остава недостатъчно
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 01:10 мин.
Чете се за: 01:27 мин.
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 01:27 мин.

Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ