Четирима астронавти се завърнаха след 5-месечна мисия на МКС

Екипаж-10 успешно се завърна от Международната космическа станция след почти 5-месечната си мисия.

Американките Ан Макклейн и Никол Айърс, руснакът Кирил Песков и японецът Такуя Ониши се приземиха край бреговете на Калифорния с капсулата "Драгън" на "Спейс Екс" след 17-часово пътуване.

По време на престоя си в Космоса екипът изучава развитието на различни видове растения и как клетките реагират на гравитацията. Завръщането на Екипаж-10 завършва десетата ротационна мисия до Международната космическа станция.

Пътуванията са част от Програмата за търговски екипажи на НАСА, създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.