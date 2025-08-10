БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Четирима астронавти се завърнаха след 5-месечна мисия на МКС

Теодора Гатева

Чете се за: 00:50 мин.
По света
четирима астронавти завърнаха месечна мисия мкс
Снимка: БТА
Екипаж-10 успешно се завърна от Международната космическа станция след почти 5-месечната си мисия.

Американките Ан Макклейн и Никол Айърс, руснакът Кирил Песков и японецът Такуя Ониши се приземиха край бреговете на Калифорния с капсулата "Драгън" на "Спейс Екс" след 17-часово пътуване.

По време на престоя си в Космоса екипът изучава развитието на различни видове растения и как клетките реагират на гравитацията. Завръщането на Екипаж-10 завършва десетата ротационна мисия до Международната космическа станция.

Пътуванията са част от Програмата за търговски екипажи на НАСА, създадена, за да наследи ерата на космическите совалки чрез партньорство с частния сектор.

#капсула "Драгън" #мисия до МКС #"Спейс Екс" #астронавти #МКС

