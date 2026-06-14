Четирима българи достигнаха до финалите на европейското първенство по спортно катерене

Българските състезатели записаха силно представяне на европейските първенства по спортно катерене за юноши и девойки, като страната ни завърши с четирима финалисти в дисциплините боулдър и скорост.

Шампионатът по боулдър се проведе в Сукоро, Унгария, и събра рекордните 418 състезатели от 37 държави. Най-близо до медалите от българския тим беше Ида Христоскова в категория U17. След убедително преминаване през квалификациите и полуфиналите тя достигна до финала, където завърши на четвърта позиция. Българката изкатери два боулдъра и две зони – резултат, равен на този на сребърната и бронзовата медалистки, но с повече опити остана извън почетната стълбичка.

Добро представяне записа и Ева Стенкова, която се класира девета в същата възрастова група, оставайки само на едно място от финала.

При юношите до 21 години България имаше още двама финалисти. Николай Русев и Боян Киров намериха място сред най-добрите осем след силно представяне в квалификациите и полуфиналите. В решителния старт Русев завърши шести, а Киров се нареди осми.

Успехите за българското катерене продължиха и на европейското първенство по скорост в Закопане, Полша. Лъчезар Даскалов достигна до финалната фаза при юношите до 17 години още при дебютното си участие на официален международен форум. След силно второ катерене в квалификацията той се класира за елиминациите, а прекратяването на състезанието заради дъжд му отреди седмото място в крайното подреждане.

Така българските национали приключиха европейските шампионати с четири финала и поредица от обещаващи класирания, които затвърдиха възходящото развитие на спортното катерене у нас.