Четвъртият транш по ПВУ: Вицепремиерът по европейските средства ще даде брифинг в МС

Вицепремиерът по европейските средства Мария Недина ще даде брифинг в Министерския съвет относно четвъртото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. Участие по темата ще вземат още министрите на финансите и правосъдието.

В четвъртък страната ни официално изпрати искане до Европейската комисия за четвъртия транш по плана. Общата сума е 900 милиона евро, но България може да получи едва 100 милиона. Причината са все още неизпълнени ключови реформи.

Преди дни финансовият министър обяви, че средствата за България ще бъдат сериозно орязани заради недовършените реформи във ВиК сектора и енергетиката.