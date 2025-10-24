Циципас се отказа от Мастърс 1000 турнира в Париж

Най-добрият гръцки тенисист Стефанос Циципас отказа участие на последния за сезона Мастърс 1000 турнир в Париж, който започва другата седмица. Бившият №3 в ранглистата на АТР продължава да се бори с физически проблеми, заради които беше принуден да се откаже и от надпреварата във Виена тази седмица (АТР 500). Организаторите на турнира в Париж обявиха, че мястото на Циципас в основната схема ще заеме португалецът Нуно Боржеш.

27-годишният Циципас за последно игра в Тура на US Open в края на август, когато отпадна във втория кръг след поражение от германеца Даниел Алтмайер.

Той се завърна на корта за демонстративния турнир „Шестимата крале на Шлема“ в средата на октомври в Рияд (Саудитска Арабия), където загуби в два сета от Яник Синер. За участието си в Рияд и едночасовия престой на корта Циципас получи 1.5 млн. долара.

Циципас е заявен за участие на турнира в Атина (АТР 250), който ще се проведе непосредствено след този Париж и преди Финалите на АТР в Торино. В гръцката столица в игра трябва да видим и Новак Джокович, чието семейство е организатор на надпреварата.