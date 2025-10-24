БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жечо Станков: Българите да са спокойни, обезпечени са...
Чете се за: 03:40 мин.
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната...
Чете се за: 01:00 мин.
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Циципас се отказа от Мастърс 1000 турнира в Париж

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Бившият №3 в ранглистата на АТР продължава да се бори с физически проблеми.

Стефанос Циципас
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Най-добрият гръцки тенисист Стефанос Циципас отказа участие на последния за сезона Мастърс 1000 турнир в Париж, който започва другата седмица. Бившият №3 в ранглистата на АТР продължава да се бори с физически проблеми, заради които беше принуден да се откаже и от надпреварата във Виена тази седмица (АТР 500). Организаторите на турнира в Париж обявиха, че мястото на Циципас в основната схема ще заеме португалецът Нуно Боржеш.

27-годишният Циципас за последно игра в Тура на US Open в края на август, когато отпадна във втория кръг след поражение от германеца Даниел Алтмайер.

Той се завърна на корта за демонстративния турнир „Шестимата крале на Шлема“ в средата на октомври в Рияд (Саудитска Арабия), където загуби в два сета от Яник Синер. За участието си в Рияд и едночасовия престой на корта Циципас получи 1.5 млн. долара.

Циципас е заявен за участие на турнира в Атина (АТР 250), който ще се проведе непосредствено след този Париж и преди Финалите на АТР в Торино. В гръцката столица в игра трябва да видим и Новак Джокович, чието семейство е организатор на надпреварата.

Свързани статии:

Контузия в гърба отказа Циципас от участие във Виена
Контузия в гърба отказа Циципас от участие във Виена
Турнирът е от сериите АТР 500 и е с награден фонд 2 736 875 евро.
Чете се за: 01:02 мин.
Стефанос Циципас се оттегли от Мастърса в Шанхай
Стефанос Циципас се оттегли от Мастърса в Шанхай
Мястото на гърка ще бъде заето от Александър Вукич.
Чете се за: 00:32 мин.
#тенис турнир в париж 2025 # Стефанос Циципас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
1
Евродепутатите изразиха съгласие да се спре сезонната смяна на часа
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и Вакарел - кога магистралата ще има здрав алтернативен път
2
Километрични задръствания на "Тракия" между Ихтиман и...
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
3
Финалния Мастърс турнир при юношите в ефира на БНТ 3
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
4
Лудогорец допусна обрат и загуби гостуването си на Йънг Бойс
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия Киселова даде почивка
5
Безредици в пленарната зала: Председателят на парламента Наталия...
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край Пловдив (СНИМКИ)
6
Тежка катастрофа между лека кола и камион затрудни движението край...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
5
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
6
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...

Още от: ATP

Александър Зверев е на полуфинал във Виена без игра
Александър Зверев е на полуфинал във Виена без игра
Безупречен Юго Умбер отстрани водача Тейлър Фриц за място на четвъртфиналите в Базел Безупречен Юго Умбер отстрани водача Тейлър Фриц за място на четвъртфиналите в Базел
Чете се за: 02:00 мин.
Яник Синер и Лоренцо Музети затвориха четвъртфиналите във Виена Яник Синер и Лоренцо Музети затвориха четвъртфиналите във Виена
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Зверев се класира за четвъртфиналите във Виена, Даниил Медведев отпадна Александър Зверев се класира за четвъртфиналите във Виена, Даниил Медведев отпадна
Чете се за: 02:00 мин.
Саудитска Арабия ще бъде домакин на турнир от сериите "Мастърс" при мъжете Саудитска Арабия ще бъде домакин на турнир от сериите "Мастърс" при мъжете
Чете се за: 01:10 мин.
Тейлър Фриц е осминафиналист на турнира в Базел, след успех над шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро Тейлър Фриц е осминафиналист на турнира в Базел, след успех над шампиона от Мастърса в Шанхай Валентен Вашeро
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу "Лукойл"
Ясен план: Правителството с мерки след санкциите срещу...
Чете се за: 07:17 мин.
У нас
Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси? Точният момент за американските санкции: Кой какви алтернативи ще търси?
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси Сблъсък в парламента заради „Лукойл“: Опозицията вижда обслужване на олигархични интереси
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Собственици на имоти в “Елените” ще обжалват акта за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Съдът на ЕС: Формулата за дялово разпределение на парното трябва да...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Цената на водата - ще отпадне ли такса "водомер"?
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Прокуратурата в Турция повдигна нови обвинения срещу Екрем Имамоглу
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ