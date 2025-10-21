Контузия в гърба отказа Циципас от участие във Виена

Отново здравословни проблеми за Стефанос Циципас. Гръцкият тенисист се оттегли от турнира на твърди кортове във Виена, който е от сериите АТР 500 и е с награден фонд 2 736 875 евро.

„За съжаление, Стефанос Циципас се оттегли от надпреварата заради контузия на гърба. Той ще бъде заменен от „щастливия губещ“ Хамад Меджедович“, обявиха организаторите в социалните мрежи. „Оздравявай бързо и се надяваме да те видим отново следващата година, Стефанос“, добавиха още от турнира, обръщайки се към гърка.

В двубой от първия кръг участващият с „уайлд кард“ представител на домакините Филип Мисолич елиминира аржентинеца Камило Уго Карабели със 7:5, 7:6(6) след два часа и 16 минути игра.

Мисолич ще се изправи срещу третия поставен Алекс де Минор (Австралия) в следващия етап.