Циципас ще замени Дрейпър на демонстративния турнир "Шестимата крале"

Най-добрият гръцки тенисист Стефанос Циципас ще се включи във второто издание на демонстративния турнир "Шестимата крале". Надпреварата ще се проведе в Рияс в периода 15-18 октомври и е с награден фонд 13.5 милиона долара.

Бившият номер 3 в световната ранглиста заменя Джак Дрейпър, който по-рано през месеца обяви, че няма да играе до края на годината заради контузия на китката на ръката.

„За мен е чест да стана част от нещо толкова уникално. Развълнуван съм, че ще се състезавам с най-добрите и ще донеса цялата си енергия в Рияд", коментира Циципас.

Той се присъединява към защитаващия титлата си и номер 2 в света Яник Синер (Италия), финалиста от миналия сезон и водач в класацията на АТР Карлос Алкарас (Испания), рекордьора с 24 титли от Големия шлем Новак Джокович (Сърбия), Александър Зверев (Германия) и Тейлър Фриц (САЩ).

Всеки от участниците ще заработи по 1.5 милиона долара, а за победителя има и допълнителна премия от 4.5 милиона долара.