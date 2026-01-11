БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:20 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

Елина Свитолина триумфира с титлата в Окланд

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Първа титла за украинката през сезона.

Елина Свитолина триумфира с титлата в Окланд
Снимка: БТА
Елина Свитолина спечели титлата на турнира в Окланд. В новозеландския град украинката надделя над Синюй Ван с 6:3, 7:6(6) на финала. За поставената под №1 в схемата това е първи трофей за новия сезон и общо 19-и в WTA.

31-годишната тенисистка имаше известни проблеми срещу китайката само във втория сет, докато продължава подготовката си за Откритото първенство на Австралия след дълга пауза, но показа достатъчно качества и опит, за да се справи с 24-годишна си съперничка.

Чувството е невероятно да спечелиш още една титла, особено след не особено добрия край на миналия сезон“, каза украинката, която е три пъти четвъртфиналистка на турнира от Големия Шлем в Мелбърн.

Беше хубаво да имам трудни мачове тази седмица и да спечеля финала. Надявам се да мога да надградя върху това през останалата част от сезона“, добави тя.

Ван, която играеше на втория си финал на WTA, затрудни Свитолина в началото с някои дълбоки удари от основната линия, но твърде често грешеше и позволяваше на 13-ата в света да се справи.

Наблюдавана отстрани от съпруга си Гаел Монфис, Свитолина триумфира и се реваншира за загубата от Коко Гоф на финала през 2024 година.

#Тенис турнир в Окланд 2026 # Синюй Ван #Елина Свитолина

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
