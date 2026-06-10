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Цифрите зад световните първенства, част 6

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Спорт
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Цифрите разказват интересни истории за едни от най-паметните моменти на световни първенства.

Цифрите зад световните първенства, част 6
Снимка: AP Photo
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И така! Един ден остана до началото на 23-ото световно първенство по футбол. Непредвидими развръзки, страхотни мачове, високо температури, задаващи се бури, хиляди километри, много голове, но само един шампион. В следващите редове ви предлагам последното обратно отброяване, което да ни разкрие още малко от необятния свят на Мондиала. Напред!

20 – в историята на турнира има 20 тийнейджъри, които са отбелязвали гол. Най-резултатен от тях е бил Краля на футбола – Пеле, който бележи шест пъти, преди да навърши 20 години. Незабравим!

19 – Бразилия все още е на върха на футболната пирамида със своите пет световни титли. За успехите на Селесао се е говорило много, но нещата невинаги са се получавали плавно и гладко. Особено в последните две десетилетия. На световни първенства бразилците имат точно 19 равенства и ... 19 загуби. Уязвимост!

18 – Когато спечелиш един мач, обикновено се очаква, че си доминирал. Но не е задължително. На последното световно първенство Япония победи Испания, владеейки топката ... в 18% от времето – никой никога не е печелил мач с толкова нисък процент по този показател на световен шампионат. Ефективност!

17 – Няма как да не обърнем внимание на Пеле в последния епизод на тази рубрика. Бразилецът е единственият футболист, вкарвал гол на Световно първенство, докато все още е на 17 години. Също така той е и най-младият играч, появявал се на финал на Мондиал – това се случва през 1958, когато вкарва два гола на Швеция, когато е на 17 години 249 дни. История!

16 – Мирослав Клозе е играчът, който е отбелязал най-много голове в историята на турнира – 16. Германецът постига това в рамките на 4 Мондиала между 2002 и 2014. Рекорд, който е сериозно застрашен през това лято. Опасност!

15 – Само с едно попадение по-малко от Клозе е Роналдо. Бразилецът е човекът, който се е разписвал повече от веднъж в най-много мачове на световни първенства, правейки това в 4 различни случая, включително на финала на Мондиала през 2002. Феномен.

14 – И още голове, голове, голове. По време на последните две световни първенства Килиан Мбапе е бил замесен в 14 попадения – 12 гола и 2 асистенции. Постоянство!

13 – Споменахме ли „голове“? Жуст Фонтен е човекът, реализирал най-много голове в рамките на един Мондиал. Французинът е точен стряскащите 13 пъти през 1958 само в 6 мача. По-интересното е, че тимът тогава дори не играе финал. Съдба.

12 – Най-резултатният мач в историята на турнира е ¼-финалът от първенството през 1954, когато се отбелязват 12 гола в мача между Австрия и Швейцария, приключил при резултат 7:5. Зрелище.

11 – Най-бързият гол в историята идва през 2002, когато Хакан Шукур вкарва във вратата на Република Корея в мача за третото място. Турчинът поразява противниковата врата в 11-ата секунда. Скорост!

10 – Унгария може да се похвали, че е единствената страна, която успява да вкара 10 гола в един мач на световно първенство. Маджарите правят това срещи Ел Салвардор през 1982, когато побеждават с внушителното 10:1. Разгром!

9 – Стадионът в Далас ще приеме най-много мачове през това лято – 9. В тях са включени пет срещи от груповата фаза и четири от елиминациите. Cowboys!

8 – Кристиано Роналдо е вкарал 8 гола на Мондиал. Той е единствения играч, сторил това на пет различни първенства от 2006 насам. SIUUU!

7 – За втори път в този материал ще споменем Мирослав Клозе. Той е човекът, който е реализирал най-много голове след удари с глава в историята на турнира – 7. Още по-впечатляващото е, че при единствения си хеттрик срещу Саудитска Арабия германецът бележи и трите си гола с глава. Високо!

6 – Рекордът за най-много асистенции в рамките на един турнир е притежание на Пеле. Великият бразилец подава 6 пъти на свои съотборници за попадения през 1970. Съотборник!

5 – Това може би го очаквахте. Бразилия е страната с най-много световни титли – 5. Спечелени са през 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002. Селесао!

4 – Никой не вкарвал повече голове на финал на Световно първенство от Килиан Мбапе – 4: един през 2018 и три през 2022. Хеттрик?

3 – Кафу е единственият футболист, играл на 3 поредни световни финала. Смятаният за най-добър десен бек в историята е на терена в решаващите мачове през 1994, 1998 и 2002, когато е капитан на Бразилия. Легенда!

2 – От 1966 насам само двама футболисти, които са правили по 2 асистенции във финал на Световно първенство – Боби Муур през 1966 и Пеле през 1970. Изобретателност!

1 – Има 1 събитие, за което всички ще говорим през това лято. Световното първенство по футбол. Приятно гледане на всички!

#Цифрите зад световните първенства #Мондиал 2026

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