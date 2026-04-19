ЦИК напомня за забраната за огласяване на социологически данни преди края на изборния ден

Централната избирателна комисия (ЦИК) напомня, че съгласно чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс е забранено огласяването под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите до обявяване края на изборния ден на територията на страната, съобщиха от комисията.

От ЦИК обръщат внимание, че публикуването на данни за резултатите от гласуването в интернет страниците на доставчиците на медийни услуги преди края на изборния ден подлежи на санкция по реда на чл. 475 от Изборния кодекс.

В избирателните секции в страната денят е започнал нормално, каза председателят на ЦИК Камелия Нейкова. По-късно заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева съобщи, че избирателната активност в страната към 11:00 часа е 12,12 %, като най-много гласували са в област Враца – 17,13 %, а най-малко в Кърджали – 7,80 на сто.