БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Розпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦИК пита "Сиела Норма" за какво са необходими 40 лопати при инсталиране на машините

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Общество
Запази

От фирмата отговориха, че става въпрос за лаптопи

Снимка: БГНЕС, архив
Слушай новината

Централната избирателна комисия е изпратила запитване до "Сиела Норма" за какво са й 40 лопати при инсталирането на машините за гласуване, а в последвалия отговор от фирмата посочва, че става въпрос за 40 броя лаптопи.

По време на заседанието си в понеделник ЦИК реши да изпрати писмо до Главна дирекция "Жандармерия" с указание да допусне в склада с машините проверените служители на "Сиела Норма" и оборудването, което им е нужно за инсталиране на машините за гласуване.

При обсъждането заместник-председателят на ЦИК Росица Матева коментира, че не е ясно защо в склада с машините за първи път ще е необходимо да бъдат внасяни лопати и какво ще се прави с тях.

Докато не получим смислено обяснение от "Сиела Норма" за какво са им лопати, да ги премахнем от списъка с материали, предложи тя, но предложението й не беше прието.

"Всеки път, когато се допуска "Сиела Норма" в склада да инсталира машините, се увеличава вида и количеството на материали, които внася в склада, част от които изобщо не е ясно защо са необходими, както в случая лопатите и то 40 броя, посочи Матева. Не са уточнени по бройки материалите, които се внасят, включително и лаптопите", посочи тя.

"Лаптопите и лопатите са съвсем различни неща", коментира още Матева.

По предложение на председателя на ЦИК Камелия Нейкова ЦИК реши да изпрати писмо до "Сиела Норма" в спешен порядък да уточнят броя и предназначението на тези материали (баркод четци, лаптопи) за внасяне в склада, както и за какво ще бъдат използвани 40 лопати.

По-късно по време на заседанието Камелия Нейкова докладва получен отговор от "Сиела Норма" на запитването за лопатите, в който се посочва за какво ще бъдат използвани баркод четците и лаптопите до 40 броя.

#лопати #запитване #цик

Последвайте ни

ТОП 24

Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
1
Камион прегази пешеходец на улица "Щросмайер" в София
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
2
България се сбогува с Михаил Белчев (СНИМКИ)
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
3
Гледайте полуфиналните плейофи от НВЛ за жени по БНТ 3
Валежи от дъжд днес и утре
4
Валежи от дъжд днес и утре
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
5
Изгубени ли са Иран и САЩ в езика на дипломацията?
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са били открити в Пловдив
6
Раници, натъпкани с близо 90 000 евро за купуване на гласове, са...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: София - МИР 25

От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините
От ЦИК показаха комплектите за видеонаблюдение на преброяването на бюлетините
Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с подготовката на вота Институциите докладваха на президента докъде са стигнали с подготовката на вота
Чете се за: 04:27 мин.
Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота Илияна Йотова събра институциите, отговорни за честността на вота
Чете се за: 05:07 мин.
„Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати „Информационно обслужване“ показа как гласовете се превръщат в мандати
Чете се за: 02:02 мин.
Демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на вота на 19 април правят днес Демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването на вота на 19 април правят днес
Чете се за: 01:02 мин.
Започна разпределението на бюлетините за вота на 19 април (ОБЗОР) Започна разпределението на бюлетините за вота на 19 април (ОБЗОР)
Чете се за: 03:52 мин.

Водещи новини

Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Разпети петък е – най-тъжният ден за християнския свят
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток Преди преговорите в Исламабад: Тръмп предупреди Иран за таксите за Ормузкия проток
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон Израел и Ливан започват преговори в началото на следващата седмица във Вашингтон
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина Военната обстановка в Близкия изток отказа много хора да пътуват в чужбина
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
В първия почивен ден: Очаква се засилен трафик в цялата страна
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
От 10 до 13 април няма да работят синята и зелената зона в София
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Двупосочно движение по "Дунав мост" при Русе в...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Облачно и дъждовно време в петък и събота
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ