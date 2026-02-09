Цинвън Чжън се завърна с победа в Доха, защитаващата титлата Аманда Анисимова отпадна

Олимпийската шампионка от Париж 2024 Цинвън Чжън (Китай) се завърна на корта с победа на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) с награден фонд над 4 милиона долара.

В първия си мач от септември насам китайката впечатли с 20 аса и надделя над София Кенин (САЩ) с 4:6, 6:1, 6:2. Това беше дебютна победа за сезона за Чжън, която пропусна началото на годината и се оттегли от Откритото първенство на Австралия като предпазна мярка след операция на десния лакът.

Китайската тенисистка, финалистка от Australian Open през 2024 година, се класира за втория кръг на турнира в Катар.

Още на старта отпадна защитаващата титлата си Аманда Анисимова (САЩ), която се отказа при резултат 7:5, 6:7(3), 1:4 в мача си срещу Каролина Плишкова (Чехия).

Сред поставените също имаше изненади. Номер 11 в схемата Клара Таусон (Дания) загуби от Катержина Синиакова (Чехия) с 4:6, 1:6. Деветата поставена Линда Носкова (Чехия) се наложи над Мая Джойнт (Австралия) с 6:4, 6:0, а номер 12 Емма Наваро (САЩ) елиминира Татяна Мария (Германия) със 7:5, 6:1.

Напред продължиха още Даяна Ястремска (Украйна), Тереза Валентова (Чехия), Мария Сакари (Гърция), Елена Остапенко (Латвия), Анна Калинская (Русия) и Синюй Ван (Китай).

Шампионката от US Open 2021 Ема Ръдукану (Великобритания) също приключи участието си, след като се отказа при резултат 6:2, 4:6, 0:2 срещу Камила Осорио (Колумбия). Британката имаше здравословни проблеми в решаващия сет и не успя да довърши срещата.

Водачка в основната схема е трикратната шампионка Ига Швьонтек (Полша), която почива в първия кръг.