ЦСКА 1948 приема Левски в снежна Бистрица

ЦСКА 1948 и Левски ще спорят в един от най-интересните мачове на 22-ия кръг в Първа лига. Срещата на стадион „Витоша“ в Бистрица трябва да стартира от 16:45, но все пак остава под въпрос заради атмосферните условия не само в Бистрица, но и в по-голямата част от България.

В събота целият терен в покрайнините на София беше затрупан, но от Левски увериха, че искат срещата да се изиграе. На другата крайност бяха Локомотив София и Септември, които още в събота дадоха да се разбере, че малкото столично дерби няма да се проведе по програма от 12:00 часа в "Надежда".

Домакините от Бистрица се намират в колеблива форма. Първо, те бяха отстранени от ЦСКА с 0:2 от Купата на България, а само няколко дни по-късно загубиха със същия резултат в мач от 21-ия кръг на елита от същия съперник у дома.

Левски пък се отърси от загубата от Лудогорец в Купата на България и победи преди седмица Ботев Пловдив с категоричното 3:0.

Другата среща от програмата на Първа лига в неделя е между Берое и Арда от 14:15 часа и няма