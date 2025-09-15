ЦСКА 1948 спечели столичния сблъсък със Славия

ЦСКА победи Славия с 3:1 в мач от 8-ия кръг на Първа лига. Елиаш Франко се отличи с две попадения за победителите.

Домакините откриха резултата на стадиона в Бистрица в 16-ата минута. Елиаш Франко се разписа с удар от движение от вътрешността на вратарското поле.

Гостите възобновиха равенството в 32-ата минута. Пробив на Кристиян Стоянов завърши с удар по земя в далечния ъгъл от границата на пеналтерията.

След почивката футболистите в червено върнаха преднината си. Елиаш Франко овладя на гърди центриране в наказателното поле и удвои головата си сметка с плътен шут.

Резервата Атанас Илиев направи резултата 3:1 в 77-ата минута. Нападателят засече с едно докосване подаване във вратарското поле на Брайън Собреро.

ЦСКА 1948 се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 16 точки. Славия остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 5 пункта.