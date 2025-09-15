БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЦСКА 1948 спечели столичния сблъсък със Славия

Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Елиаш Франко се отличи с две попадения за победителите.

първа лига цска 1948 славия галерия
ЦСКА победи Славия с 3:1 в мач от 8-ия кръг на Първа лига. Елиаш Франко се отличи с две попадения за победителите.

Домакините откриха резултата на стадиона в Бистрица в 16-ата минута. Елиаш Франко се разписа с удар от движение от вътрешността на вратарското поле.

Гостите възобновиха равенството в 32-ата минута. Пробив на Кристиян Стоянов завърши с удар по земя в далечния ъгъл от границата на пеналтерията.

След почивката футболистите в червено върнаха преднината си. Елиаш Франко овладя на гърди центриране в наказателното поле и удвои головата си сметка с плътен шут.

Резервата Атанас Илиев направи резултата 3:1 в 77-ата минута. Нападателят засече с едно докосване подаване във вратарското поле на Брайън Собреро.

ЦСКА 1948 се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 16 точки. Славия остава на предпоследната 15-а позиция в подреждането с 5 пункта.

Първа лига: ЦСКА 1948 - Славия (ГАЛЕРИЯ) 3:1
Снимки от шампионатния двубой между ЦСКА 1948 и Славия.
Снимки от шампионатния двубой между ЦСКА 1948 и Славия.
#Първа лига 2025/2026 #ЦСКА 1948 #Славия

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
По света
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
У нас
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
У нас
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
У нас
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
По света
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
У нас
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови...
По света
Чете се за: 04:12 мин.
По света
