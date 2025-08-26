БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
България е съобщила за три огнища на птичи грип
Чете се за: 00:17 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЦСКА и ЦСКА 1948 отнесоха сериозни глоби след мача помежду им

Спорт
Нажежените страсти бяха наказани от Дисциплинарната комисия на БФС.

първа лига цска цска 1948 галерия
Снимка: startphoto.bg
ЦСКА отнесе глоба от 1000 лева за "неуважително отношение към противниковия отбор" - не изписване името на таблото, по време на мача срещу ЦСКА 1948, реши Дисциплинарната комисия на БФС. На таблото на Националния стадион "Васил Левски" в неделя вместо името на съперника бе изписано "гост", като ЦСКА загуби мача с 0:1.

ЦСКА бе глобен и с допълнителни 2000 лева "за обидни и нецензурни скандирания".

1000 лева глоба е наложена и на ЦСКА 1948 "за издигане на плакати с нецензурно съдържание" по време на същия двубой от шестия кръг на Първа лига.

#ПФК ЦСКА 1948 #ПФК ЦСКА София #Български футболен съюз (БФС) #Дисциплинарна комисия към БФС

