ЦСКА и ЦСКА 1948 отнесоха сериозни глоби след мача помежду им

ЦСКА отнесе глоба от 1000 лева за "неуважително отношение към противниковия отбор" - не изписване името на таблото, по време на мача срещу ЦСКА 1948, реши Дисциплинарната комисия на БФС. На таблото на Националния стадион "Васил Левски" в неделя вместо името на съперника бе изписано "гост", като ЦСКА загуби мача с 0:1.

ЦСКА бе глобен и с допълнителни 2000 лева "за обидни и нецензурни скандирания".

1000 лева глоба е наложена и на ЦСКА 1948 "за издигане на плакати с нецензурно съдържание" по време на същия двубой от шестия кръг на Първа лига.