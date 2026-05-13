ЦСКА и Левски подгряват Вечното дерби със сериозни изпитания

ЦСКА посреща ЦСКА 1948 за петия и последен двубой между отборите през настоящия сезон. „Червените“ клубове продължават борбата за заветното второ място в крайното класиране, за което ЦСКА взе превес след успеха в директната среща между отборите в петък с 1:0.

Вицешампионското място ще гарантира сигурно участие в евротурнирите през лятото, освен сребро.

По-рано през кампанията отборите вече играха четири пъти - два по време на редовния сезон и веднъж за Купата на България при 1/4-финалите. Последва и спорът от плейофите в края на миналата седмица.

Всичко започна със загуба под ръководството на Душан Керкез с 0:1 в края на август. В началото на 2026 г. Христо Янев победи съперника с по 2:0 като домакин и гост в различните турнири. Последната битка в Бистрица завърши 1:0 с попадение на Мохамед Брахими.

Последният "червен" спор за сезона е насрочен за сряда от 17:45 часа. Тя е част от четвъртия кръг от плейофите в родния шампионат.

По-късно от 20:15 часа Левски ще има един последен шанс да победи Лудогорец през настоящия сезон. Двубоят на "Хювефарма Арена" е от голямо значение за домакините, които се борят за мястото си в Европа през следващата кампания.

Двата тима се срещнаха през изминалия уикенд (9 май) на "Герена". Тогава Лудогорец се наложи с минималното 1:0, а веднага след мача Левски бе награден с трофея от Първа лига.

Поражението определено е вгорчило леко празненствата на "сините", тъй като самият наставник на тима - Хулио Веласкес, заяви, че не му е станало приятно от крайния резултат.

Това беше победа №4 за Лудогорец над Левски през сезона, след като по-рано през сезона „орлите“ победиха веднъж в първенството, веднъж за Купата на България и веднъж във финала за Суперкупата.

Последната среща от програмата в сряда ще срещне Славия и Добруджа още от 15:15 часа.