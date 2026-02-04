ЦСКА надигра Дея спорт и постигна трета поредна чиста победа

ЦСКА продължава отличния ритъм от началото на годината. Момичетата на Юлия Иванова записаха трета поредна чиста победа в женския волейболен елит на България. Столичните волейболистки преодоляха без особени затруднения Дея спорт. „Червените“ взеха три точки след 25:15, 25:17, 25:17.

Двубоят не предостави особена интрига. „Армейките“ показаха, че са по-класния състав и напълно заслужено се поздравиха с деветата си победа от началото на сезона.

Срещата идва като отлична възможност отборът да се обиграе още малко преди вечното дерби. На 8 февруари ЦСКА приема Левски. Мачът е от 16:30 часа и ще се играе в зала „Васил Симов“.