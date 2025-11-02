ЦСКА постигна категорична победа над Дея Спорт в женското волейболно първенство

Отборът на ЦСКА победи Дея Спорт с 3:0 (25:9, 25:20, 25:19) в гостуването си в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас, в мач от 2-ия кръг на женския волейболен елит на България.

Превъзходството на "червените" в първия гейм срещу младия бургаски тим бе пълно, като домакините останаха само с девет точки. Дея Спорт вдигна нивото си в следващите две части, но не успя да спечели гейм.

Така тимовете на шампионите от Марица Пловдив, ЦСКА и ЦПВК са с пълен актив от 9 точки след първите три кръга.