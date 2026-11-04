ЦСКА поздрави Карлос Насар за четвъртата му световна титла

ЦСКА поздрави Карлос Насар за спечелването на четвъртата му световна титла във вдигането на тежести. От столичния клуб отправиха специално послание към 22-годишния български шампион, който е известен със своята привързаност към "червените“.

"Гордеем се с теб, шампионе! Благодарим ти за емоциите, за вдъхновението и за това, че продължаваш да прославяш България по целия свят!“, написаха от ЦСКА.

Насар завоюва поредното си световно злато на първенството в Нинбо, Китай, след като триумфира в категория до 95 килограма с впечатляващ двубой от 415 килограма.

Българският национал постави три световни рекорда в рамките на състезанието, след като постигна 185 килограма в изхвърлянето, 230 килограма в изтласкването и 415 килограма в двубоя.

Насар завърши надпреварата с шест успешни опита от шест възможни, като увеличи броя на подобрените от него световни рекорди при мъжете на 16.