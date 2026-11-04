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ЦСКА поздрави Карлос Насар за четвъртата му световна титла

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Спорт
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"Червените“ изразиха гордостта си от поредния успех на българския щангист, който е привърженик на столичния клуб

ЦСКА поздрави Карлос Насар за четвъртата му световна титла
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА поздрави Карлос Насар за спечелването на четвъртата му световна титла във вдигането на тежести. От столичния клуб отправиха специално послание към 22-годишния български шампион, който е известен със своята привързаност към "червените“.

"Гордеем се с теб, шампионе! Благодарим ти за емоциите, за вдъхновението и за това, че продължаваш да прославяш България по целия свят!“, написаха от ЦСКА.

Насар завоюва поредното си световно злато на първенството в Нинбо, Китай, след като триумфира в категория до 95 килограма с впечатляващ двубой от 415 килограма.

Българският национал постави три световни рекорда в рамките на състезанието, след като постигна 185 килограма в изхвърлянето, 230 килограма в изтласкването и 415 килограма в двубоя.

Насар завърши надпреварата с шест успешни опита от шест възможни, като увеличи броя на подобрените от него световни рекорди при мъжете на 16.

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#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г. #ПФК ЦСКА София #Карлос Насар

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