Карлос Насар вече има 16 световни рекорда в кариерата си

Карлос Насар продължава да пренаписва историята на световното вдигане на тежести. Едва на 22 години българският състезател вече има 16 подобрени световни рекорда при мъжете, след като записа още три върхови постижения на Световното първенство в Нинбо, Китай.

Насар демонстрира превъзходството си в категория до 95 килограма, като постави нови световни рекорди и в трите дисциплини. Българинът постигна 185 килограма в изхвърлянето, 230 килограма в изтласкването и впечатляващ двубой от 415 килограма.

С представянето си националът увеличи броя на подобрените от него световни рекорди от 13 на 16. Предишното му върхово постижение беше записано преди година в движението изтласкване.

Освен трите рекорда Насар завоюва и четвъртата световна титла в кариерата си, като приключи състезанието с шест успешни опита от шест възможни.