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ЦСКА представи третия екип за сезон 2026/27

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ЦСКА представи третия екип за сезон 2026/27
Снимка: ПФК ЦСКА
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ЦСКА официално представи третия си екип за предстоящия сезон. Той е изцяло в черно, а от управата на “армейците“ си спомниха за победи над Ливърпул и Байер Леверкузен с този цвят. Днес футболистите на Христо Янев ще играят с този екип в контролата с Одра Ополе от Полша. Проверката стартира в 19:00 часа.

„Нов сезон. Нова визия.

Представяме третия екип на ЦСКА за сезон 2026/27, който е изцяло в черно. Екип, който носи спомена за едни от най-големите ни европейски победи срещу Байер Леверкузен и Ливърпул и вдъхновява за нови.

С динамична визия и елегантен стил, фланелката носи усещането за комфорт, свобода на движение и импровизация на футболния терен.

За първи път ще видите отбора с него в последната ни контрола на австрийска земя срещу Одра (Ополе) днес.

Историята продължава“, написаха от ЦСКА на своя официален сайт.

#ПФК ЦСКА

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