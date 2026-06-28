ЦСКА представи третия екип за сезон 2026/27

ЦСКА официално представи третия си екип за предстоящия сезон. Той е изцяло в черно, а от управата на “армейците“ си спомниха за победи над Ливърпул и Байер Леверкузен с този цвят. Днес футболистите на Христо Янев ще играят с този екип в контролата с Одра Ополе от Полша. Проверката стартира в 19:00 часа.

„Нов сезон. Нова визия.

Представяме третия екип на ЦСКА за сезон 2026/27, който е изцяло в черно. Екип, който носи спомена за едни от най-големите ни европейски победи срещу Байер Леверкузен и Ливърпул и вдъхновява за нови.

С динамична визия и елегантен стил, фланелката носи усещането за комфорт, свобода на движение и импровизация на футболния терен.

За първи път ще видите отбора с него в последната ни контрола на австрийска земя срещу Одра (Ополе) днес.

Историята продължава“, написаха от ЦСКА на своя официален сайт.