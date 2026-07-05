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ЦСКА привлече бивш футболист на Евертън

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Жан-Филип Гбамин е играл още в Майнц, ЦСКА Москва, Трабзонспор, Нант, Цюрих, Дюнкерк и Мец.

Жан-Филип Гбамин
Снимка: ПФК ЦСКА
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Котдивоарският централен защитник Жан-Филип Гбамин е четвъртото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщиха от клуба. Освен в центъра на отбраната, той може да бъде използван и като дефанзивен полузащитник. Гбамин пристига при „армейците“ от френския Мец, като подписа договор за срок от две години.

Жан-Филип Гбамин е роден на 25 септември 1995 г. в Кот д'Ивоар. Юношеската му кариера преминава в Ланс, а дебютът му в мъжкия футбол е през 2012 г. с втория отбор на клуба.

Гбамин притежава богат опит в силни европейски първенства. Освен за Ланс, той е играл още за Майнц, Евертън, ЦСКА Москва, Трабзонспор, Нант, Цюрих, Дюнкерк и Мец.

През лятото на 2025 г. бранителят подписва с Метц, където записва 31 мача, 1 гол и 1 асистенция.

Жан-Филип Гбамин притежава и френско гражданство. Той е преминал през различните юношески и младежки национални гарнитури на Франция, а през 2017 г. дебютира за представителния отбор на Кот д'Ивоар. За националния тим на африканската държава има общо 24 мача.

Гбамин се присъединява към Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамиму Уору, които вече бяха обявени от "армейците".

#Евертън

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