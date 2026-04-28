ЦСКА призова за обединение преди реванша с Лудогорец

Ръководството на ЦСКА отправи призив към привържениците за подкрепа и единство преди решителния реванш срещу Лудогорец от турнира за Купата на България. "Армейците“ имат аванс от 2:1 след първата среща в Разград и са само на крачка от класиране за финала.

От клуба публикуваха кратко, но емоционално послание в социалните мрежи, с което мобилизират феновете преди двубоя:

"Армейци, настъпи време за битка! Само крачка ни дели от финала! Заедно сме по-силни, всички като един утре вечер! Стадионът целият червен!“, написаха от ЦСКА.

Призивът идва на фона на сериозно напрежение сред "червената“ общност след загубата в дербито срещу Левски. Лидерът на организираните привърженици Иван Велчев отправи остри критики, като определи представянето на отбора като "една от най-големите гаври с историята на клуба“.

В клуба се надяват, че въпреки негативните емоции от последните дни, феновете ще застанат зад отбора в ключовия момент от сезона и ще помогнат за достигане до финала на турнира.