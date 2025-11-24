БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА продължи договора на 20-годишния халф Петко Панайотов

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Футболистът подписа нов договор за още 4 години.

цска продължи договора годишния халф петко панайотов
Слушай новината

Един от най-талантливите футболисти на ЦСКА Петко Панайотов, днес официално продължи договора си с клуба. 20-годишният полузащитник е подписал контракт до лятото на 2029 г. С представянето си през последните месеци дефанзивният халф се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев.

„ЦСКА желае на Петко Панайотов още много успехи, голове и трофеи с червения екип!“, съобщиха от ЦСКА на своя официален сайт.

Панайотов е роден на 20 юли 2005 г. Преминава през школата на Левски преди да се присъедини към ЦСКА през 2022 г. Първоначално играе за втория отбор на ЦСКА в Трета лига, записвайки над 50 мача, след което е повикан в първия отбор за сезон 2024/25.

През миналия сезон има 18 мача и 1 гол в Първа лига за ЦСКА. Панайотов се разписа в 84-та минута при равенството с Левски 2:2.

Панайотов е младежки национал на България до 21 г. Той бе един от голмайсторите за победата над Чехия в квалификациите за европейското първенство преди 10 дни. Халфът влезе като резерва през второто полувреме и отбеляза победния гол в 87-ата минута.

#Петко Панайотов #ПФК ЦСКА

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
1
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
2
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
3
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в София
4
Пеевски: Ще атакуваме в съда двойното поскъпване на паркирането в...
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
5
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен...
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
6
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Български футбол

Спартак Варна с нова кампания за даряване на средства
Спартак Варна с нова кампания за даряване на средства
Лудогорец обяви кои са помощниците на новия треньор на тима Пер-Матиас Хьогмо Лудогорец обяви кои са помощниците на новия треньор на тима Пер-Матиас Хьогмо
Чете се за: 01:47 мин.
Националният ни отбор по футбол до 16 г. ще изиграе две контролни срещи с връстниците си от Унгария Националният ни отбор по футбол до 16 г. ще изиграе две контролни срещи с връстниците си от Унгария
Чете се за: 01:50 мин.
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец до 2029 година Кайо Видал удължи договора си с Лудогорец до 2029 година
Чете се за: 00:45 мин.
Берое се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас Берое се раздели със старши треньора Алехандро Сагерас
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Конвоираха Благомир Коцев до Варненския затвор
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ) Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука Трагедията в Поповица е заради хазартна зависимост на внука
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някой...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Кандидатът на управляващата партия печели вота в Република Сръбска
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ