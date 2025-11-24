ЦСКА продължи договора на 20-годишния халф Петко Панайотов

Един от най-талантливите футболисти на ЦСКА Петко Панайотов, днес официално продължи договора си с клуба. 20-годишният полузащитник е подписал контракт до лятото на 2029 г. С представянето си през последните месеци дефанзивният халф се превърна в ключов футболист в състава на Христо Янев.

„ЦСКА желае на Петко Панайотов още много успехи, голове и трофеи с червения екип!“, съобщиха от ЦСКА на своя официален сайт.

Панайотов е роден на 20 юли 2005 г. Преминава през школата на Левски преди да се присъедини към ЦСКА през 2022 г. Първоначално играе за втория отбор на ЦСКА в Трета лига, записвайки над 50 мача, след което е повикан в първия отбор за сезон 2024/25.

През миналия сезон има 18 мача и 1 гол в Първа лига за ЦСКА. Панайотов се разписа в 84-та минута при равенството с Левски 2:2.

Панайотов е младежки национал на България до 21 г. Той бе един от голмайсторите за победата над Чехия в квалификациите за европейското първенство преди 10 дни. Халфът влезе като резерва през второто полувреме и отбеляза победния гол в 87-ата минута.