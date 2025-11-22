БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА с пета поредна победа

Спорт
ЦСКА събра на сметката си 25 точки и излезе на пето място във временното класиране. Ботев са 12-ти със 17 точки.

ЦСКА София
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на ЦСКА продължава със силното си представяне под ръководството на Христо Янев.

„Червените“ записаха пета поредна в първенството, след като в среща от 16-ия кръг се наложиха с 2:1 над Ботев (Пловдив). Дебют начело на „канарчетата“ записа Димитър Димитров-Херо.

В герой за ЦСКА се превърна Леандро Годой, който отбеляза и двете попадения, победното от които в добавеното време на срещата. Преди почивката Ботев излезе напред в резултата след гол на Армстронг Окофлекс.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на легендарния вратар на ЦСКА Стоян Йорданов.

Благодарение на победата ЦСКА събра на сметката си 25 точки и излезе на пето място във временното класиране. Ботев са 12-ти със 17 точки.

