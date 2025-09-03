ЦСКА се отказа от още един ненужен

Промените в ЦСКА не спират. След като само преди няколко часа подписаха с Анжело Мартино, „армейците“ се освободиха от още един ненужен играч. „Червените“ повече няма да разчитат на Мика Пинто, обявиха официално от клуба в последните часове на вторник вечер. Столичани и люксембургецът сложиха край на своите взаимоотношения по взаимно съгласие.

Бранителят се превърна в поредния играч, който тимът от Борисовата градина освободи това лято след Лиъм Купър, Тибо Вион, Аарън Исека, Зюмюр Бютучи и Джейсън Локило.

Националът на Люксембург подсили „армейците“ през август 2024 година, но не убеди със своите изяви. Той бе изваден от първия тим миналия месец, което бе индикация, че е пред раздяла с „червените“. През този сезон Пинто изигра само 2 мача в Първа лига, а с екипа на столичани има общо 28 срещи, за които отбеляза 1 гол.

Преди това 32-годишният футболист преминава през испанския Рекреативо де Уелва, португалските Блененсеш и Униао де Мадейра, нидерландските Фортуна Ситард, Спарта Ротердам и Витес, както и през втория отбор на Спортинг Лисабон.