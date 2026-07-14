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ЦСКА си осигури услугите на бивш младежки национал

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Баскетболистът обратно в състава на "армейците" при завръщането им в НБЛ.

цска осигури услугите бивш младежки национал
Снимка: НБЛ
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В ЦСКА вече работят с пълна сила за окомплектоването на състава. "Армейците“ си осигуриха първо ново попълнение при завръщането си в НБЛ. За „червените“ отново ще се извява Виктор Гергов, обявиха днес официално от клуба. Крилото ще показва какво може с екипа на столичния тим от следващия сезон.


Гергов бе част от Спартак Плевен в последните две години, превръщайки се постепенно в основна фигура. Той обаче не доигра миналия сезон, тъй като през март претърпя операция на коляното, която го извади от сметките до края. Софиянецът записа средно по 5.7 точки, 4.4 борби и 1.1 асистенции за 20 мача в НБЛ, а в Европейската северна лига завърши с по 4.3 точки и 3.4 овладени под двата ринга точки за 8 срещи.

За 23-годишния играч това ще бъде втори престой при „армейците“, за които игра от 2019 до 2024 година, като преди това направи първите си стъпки именно в тяхната школа.

202-сантиметровият баскетболист е трупал опит и във втория отбор на „армейците“. С първия тим има бронз в родния елит и сребро за Купата на България, докато с втория тим“ спечели титлата в ББЛ А Група.

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#НБЛ за мъже 2026/2027 #Виктор Гергов #БК ЦСКА

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