БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата...
Чете се за: 01:27 мин.
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е...
Чете се за: 00:57 мин.
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Убедителна победа за възпитаниците на Христо Янев.

първа лига спартак варна цска галерия
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА победи Спартак Варна с 4:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Леандро Годой попадна под светлините на прожекторите с два гола за победителите през второто полувреме.

"Червените" наложиха натиск още в началните минути на стадион "Спартак" във Варна. Попадение на Леандро Годой в 5-ата минута бе отменено заради засада на Йоанис Питас.

Футболистите на Христо Янев заслужено откриха резултата в 18-ата минута. Бруно Жордао отправи плътен шут извън наказателното поле. Топката се отклони от Ангел Грънчов и попадна във вратата на Максим Ковалов.

Късметът не бе на страната на "армейците" в 29-ата минута. Леандро Годой стреля в дясната греда, след като засече центриране на Джеймс Ето'о.

В 33-ата минута столичани удвоиха предимството си. Джеймс Ето'о стреля извън пеналтерията и с удар в далечния ъгъл от над 30 метра направи резултата 2:0.

Йоанис Питас също пропусна да запише името си сред голмайсторите, като стреля в дяната греда.

След почивката гостите продължиха да бележат. Максим Ковалов изби изстрел на Йоанис Питас, но Леандро Годой бе точен при добавката.

Аржентинецът удвои головата си сметка седем минути по-късно. Нападателят отправи шут в близкия ъгъл след извеждащо подаване на Джеймс Ето'о.

ЦСКА се изкачи на 4-ото място в класирането с актив от 28 точки. Спартак Варна остава на 12-ата позиция в подреждането със 17 пункта.

#Спартак Варна

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
2
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
3
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
4
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
5
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената...
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност
6
Спасен живот: Бебето с 1 милион левкоцита в кръвта е извън опасност

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Футбол

Монако победи шампиона ПСЖ с гол на Такуми Минамино
Монако победи шампиона ПСЖ с гол на Такуми Минамино
Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес Барселона оглави Ла Лига след домакински успех над Алавес
Чете се за: 01:50 мин.
Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Манчестър Сити Илия Груев игра цял мач за Лийдс при загубата от Манчестър Сити
Чете се за: 02:07 мин.
Голове в добавеното време донесоха нова победа на Байерн Мюнхен Голове в добавеното време донесоха нова победа на Байерн Мюнхен
Чете се за: 01:42 мин.
Първа лига: Спартак Варна - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Херо: Беше трудно, но играчите се раздадоха Херо: Беше трудно, но играчите се раздадоха
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически парк"
Съдът остави в ареста всички обвинени по аферата "Исторически...
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен Заловиха над 12 000 флаконa с райски газ, задържан е криминално проявен
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България Описват щетите след проливните дъждове в Югозападна България
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си четвърто място...
Чете се за: 01:35 мин.
Ски скокове
106,286 километра без да спреш: Хуманоиден робот постави световен...
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV отслужи първата си литургия в Турция пред вярващи в...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Тръмп отмени документи, подписани от Байдън с автописалка
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ