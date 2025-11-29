ЦСКА спечели гостуването си на Спартак във Варна

ЦСКА победи Спартак Варна с 4:0 в мач от 17-ия кръг на Първа лига. Леандро Годой попадна под светлините на прожекторите с два гола за победителите през второто полувреме.

"Червените" наложиха натиск още в началните минути на стадион "Спартак" във Варна. Попадение на Леандро Годой в 5-ата минута бе отменено заради засада на Йоанис Питас.

Футболистите на Христо Янев заслужено откриха резултата в 18-ата минута. Бруно Жордао отправи плътен шут извън наказателното поле. Топката се отклони от Ангел Грънчов и попадна във вратата на Максим Ковалов.

Късметът не бе на страната на "армейците" в 29-ата минута. Леандро Годой стреля в дясната греда, след като засече центриране на Джеймс Ето'о.

В 33-ата минута столичани удвоиха предимството си. Джеймс Ето'о стреля извън пеналтерията и с удар в далечния ъгъл от над 30 метра направи резултата 2:0.

Йоанис Питас също пропусна да запише името си сред голмайсторите, като стреля в дяната греда.

След почивката гостите продължиха да бележат. Максим Ковалов изби изстрел на Йоанис Питас, но Леандро Годой бе точен при добавката.

Аржентинецът удвои головата си сметка седем минути по-късно. Нападателят отправи шут в близкия ъгъл след извеждащо подаване на Джеймс Ето'о.

ЦСКА се изкачи на 4-ото място в класирането с актив от 28 точки. Спартак Варна остава на 12-ата позиция в подреждането със 17 пункта.