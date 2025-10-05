БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА срещу Лудогорец в последния двубой от кръга

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Мачът е тази вечер от 20:15 часа на Националния стадион.

Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА приема Лудогорец на Националния стадион в дербито от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят е от 20:15 часа. Преди това ще се изиграят още две срещи от кръга. Добруджа е домакин на Арда от 15:00 часа, а Ботев Враца ще премери сили с Ботев Пловдив от 17:30 часа.

ЦСКА са 13-и с едва девет точки в актива и единствени с една победа. Не помогна и пристигането на Христо Янев на треньорското кормило на мястото на Душан Керкез – „армейците“ направиха 1:1 с Локомотив София в „Надежда“ в дебюта на бившия футболист и наставник на тима.

Първият домакински мач на Янев край тъчлинията не буди поводи за оптимизъм, тъй като в столицата пристига 14-кратният шампион Лудогорец. Разградчани загубиха от испанския Бетис по-рано през седмицата в основната фаза на Лига Европа. Преди това „зелените“ победиха новака Монтана с класическото 3:0 у дома. Воденият от Руи Мота тим е единственият без поражение в елита.

ЦСКА няма победа над Лудогорец в последните десет мача. Последният успех датира от декември 2021 г., когато „червените“ спечелиха с 1:0.

