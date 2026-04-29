ЦСКА в оптимален състав за реванша с Лудогорец

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Лудогорец в реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България.

Сред избраниците отново попадат двама от основните футболисти на „червените“ – Анжело Мартино и Бруно Жордао, които пропуснаха последния мач срещу Левски заради наказания. Двамата бяха отстранени при победата с 2:1 в Разград.

Наставникът Христо Янев ще може да разчита на оптимален състав за ключовия сблъсък. ЦСКА влиза в реванша с аванс от 2:1 срещу доминиращия в последните години съперник, като треньорът съхрани част от титулярите в предходния двубой срещу „синия“ тим — решение, което предизвика сериозни реакции сред привържениците.



Групата на ЦСКА за реванша с Лудогорец: 21. Фьодор Лапухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Давид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 7. Улаус Скаршем, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.