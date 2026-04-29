БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА в оптимален състав за реванша с Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Анжело Мартино и Бруно Жордао се завръщат в групата на "червените".

ЦСКА тренировка
Снимка: www.cska.bg
Слушай новината

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Лудогорец в реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България.

Сред избраниците отново попадат двама от основните футболисти на „червените“ – Анжело Мартино и Бруно Жордао, които пропуснаха последния мач срещу Левски заради наказания. Двамата бяха отстранени при победата с 2:1 в Разград.

Наставникът Христо Янев ще може да разчита на оптимален състав за ключовия сблъсък. ЦСКА влиза в реванша с аванс от 2:1 срещу доминиращия в последните години съперник, като треньорът съхрани част от титулярите в предходния двубой срещу „синия“ тим — решение, което предизвика сериозни реакции сред привържениците.

Групата на ЦСКА за реванша с Лудогорец: 21. Фьодор Лапухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Давид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 5. Лумбард Делова, 14. Теодор Иванов, 3. Андрей Йорданов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 7. Улаус Скаршем, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас.

Разклатените ЦСКА и Лудогорец се сблъскват в решителен сблъсък за финала на Купата на България
ЦСКА призова за обединение преди реванша с Лудогорец
#Купа на България по футбол 2025/26 #ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Още от: Български футбол

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ