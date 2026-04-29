БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Напусна ни Янко Динков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Легендарният треньор е човекът, донесъл най-големите успехи на футбола в Дупница.

Снимка: фейсбук-страница Марек Дупница
Слушай новината

Легендарният треньор по футбол Янко Динков е починал тази вечер на 89-годишна възраст, съобщи официалната страница на Марек (Дупница). Динков е човекът, който е донесъл най-големите успехи на футбола в Дупница, но също така има сериозни постижения и на други места.

Янко Динков е бил национален селекционер на България през 1979-а година, а в периода 1981-1983 година води олимпийския тим на страната. Също така е бил начело на Славия, Добруджа, два пъти Миньор (Перник), както и Пирин (Благоевград). Работил е успешно и в Кипър и Кот д’Ивоар. Треньорската му кариера продължава 39 години, като в 31 от тях е старши треньор в мъжкия футбол.

Той е роден на 16-и март 1937-а година, като футболист играе като атакуващ халф и нападател в Марек и в Академик (София). Завършва ВИФ „Георги Димитров“ (НСА) със специалност футбол. Открива ДЮШ на Марек, а от 1963 г. е помощник треньор. Като старши треньор започва през 1973/74.

Под негово ръководство Марек постига най-големите си успехи и се превръща в един от водещите отбори в българското първенство, а заслугата му за създаването на легендарния статут на състава със Сашо Паргов, братята Иван и Венцислав Петрови, вратаря Стоян Стоянов, Александър Райнов, Емил Кючуков и другите, е огромна

Впечатляващи са постиженията през 70-те години на миналия век именно начело с Динков. Марек става носител на Националната купа след победа във финала над ЦСКА с 1:0 през 1978 г. Година по-рано се окичва с бронзовите медали в първенството.

Начело с Динков отборът на Марек записва и незабравими победи в европейските клубни турнири. Отстранени са унгарците от Ференцварош. Победен е германския гранд Байерн Мюнхен с 2:0, макар с общ резултат 3:4 да отпадат. Също така е постигната престижна победа над шотландския Абърдийн, предвождан от Алекс Фъргюсън. Марек играе достойно и с Ференцварош (Унгария).

#Янко Динков #ПФК Марек Дупница

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

15 000 евро обезщетение: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата заради 8-месечния си арест
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
Спират 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт и презареждане с американско гориво на 9 май
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото Народно събрание
Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
Нов регламент за опаковките в ЕС - от август влиза в сила изискване за материалите и големината
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Мотористите готови на протест: Искат да могат да плащат разсрочено „Гражданска отговорност“
Още от: Футбол

Голов спектакъл без аналог: ПСЖ надви Байерн в исторически полуфинал от Шампионската лига
Голов спектакъл без аналог: ПСЖ надви Байерн в исторически полуфинал от Шампионската лига
Микел Артета: Това е сцена, на която сме заслужили да бъдем Микел Артета: Това е сцена, на която сме заслужили да бъдем
Чете се за: 02:57 мин.
Диего Симеоне потвърди интереса на Арсенал към Хулиан Алварес Диего Симеоне потвърди интереса на Арсенал към Хулиан Алварес
Чете се за: 01:15 мин.
Юлиан Нагелсман отложи обявяването на състава на Германия за Мондиал 2026 Юлиан Нагелсман отложи обявяването на състава на Германия за Мондиал 2026
Чете се за: 01:30 мин.
Напредък по строежа на "Българска армия“: асфалтираха централната алея пред сектор "А“ (ВИДЕО) Напредък по строежа на "Българска армия“: асфалтираха централната алея пред сектор "А“ (ВИДЕО)
Чете се за: 01:05 мин.
БФС наказа Левски и ЦСКА след дербито, солидни глоби за двата клуба БФС наказа Левски и ЦСКА след дербито, солидни глоби за двата клуба
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Новият парламент: Кой ще застане начело на 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел Програмата на "Прогресивна България" – икономическо развитие и борба с олигархичния модел
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ? Политическа интрига: Ще има ли разцепление в коалицията ПП-ДБ?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими Крал Чарлз III пред Конгреса: Британско-американските връзки са незаменими и неразрушими
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Примирието в Близкия изток: Иран с ново предложение за отваряне на...
Чете се за: 03:02 мин.
По света
В "Референдум": Поскъпването на храните и горивата...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Най-скъпото Световно първенство по футбол: Колосални суми и гневни...
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Съществено понижение на температурите и валежи от дъжд през...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ