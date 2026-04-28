Диего Симеоне потвърди интереса на Арсенал към Хулиан Алварес

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне потвърди информациите за интерес на Арсенал към нападателя Хулиан Алварес в навечерието на сблъсъка между двата тима от полуфиналите в Шампионската лига.

Двубоят е насрочен за сряда вечер на стадион "Метрополитано“, а темата около бъдещето на аржентинския национал бе сред акцентите на пресконференцията на наставника.

"Не съм в главата на Хулиан Алварес“, коментира Симеоне по повод спекулациите за евентуален трансфер на футболиста в английския клуб.

Аржентинецът обаче призна, че интересът към нападателя е напълно обясним.

"Разбирам, че е нормално страхотен футболист като него да бъде свързван с Арсенал, Пари Сен Жермен и Барселона. Това е така, защото той е наистина много добър играч“, добави наставникът на "дюшекчиите“.

Алварес се представя силно с екипа на Атлетико, след като премина в тима от Манчестър Сити, като до момента има 48 попадения в 104 срещи за испанския клуб.