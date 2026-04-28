Диего Симеоне потвърди интереса на Арсенал към Хулиан Алварес

Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Треньорът на Атлетико Мадрид определи като "нормално" водещи клубове да следят аржентинския нападател

Диего Симеоне потвърди интереса на Арсенал към Хулиан Алварес
Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне потвърди информациите за интерес на Арсенал към нападателя Хулиан Алварес в навечерието на сблъсъка между двата тима от полуфиналите в Шампионската лига.

Двубоят е насрочен за сряда вечер на стадион "Метрополитано“, а темата около бъдещето на аржентинския национал бе сред акцентите на пресконференцията на наставника.

"Не съм в главата на Хулиан Алварес“, коментира Симеоне по повод спекулациите за евентуален трансфер на футболиста в английския клуб.

Аржентинецът обаче призна, че интересът към нападателя е напълно обясним.

"Разбирам, че е нормално страхотен футболист като него да бъде свързван с Арсенал, Пари Сен Жермен и Барселона. Това е така, защото той е наистина много добър играч“, добави наставникът на "дюшекчиите“.

Алварес се представя силно с екипа на Атлетико, след като премина в тима от Манчестър Сити, като до момента има 48 попадения в 104 срещи за испанския клуб.

