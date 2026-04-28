Микел Артета: Това е сцена, на която сме заслужили да бъдем

Сега е моментът да отправим послание, заяви мениджърът на Арсенал преди първия полуфинал в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета призова футболистите си да постигнат убедителна победа в първия мач от полуфиналите в Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид в сряда, пише агенция DPA.

Английският Арсенал е на два мача от първия си финал в Шампионската лига от 20 години в стремежа си да сътвори история, след като никога преди не е печелил най-престижния европейски клубен турнир на Стария континент. „Артилеристите“ отпаднаха на полуфиналната фаза миналия сезон от бъдещия шампион Пари Сен Жермен.

Говорейки в навечерието на ключовия мач за лондончани в испанската столица, Артета заяви: „Това е сцената, на която искаме да бъдем и сме я заслужили чрез невероятната работа, страст и качество през последните девет месеца. Сега е моментът да отправим послание и да покажем колко сме добри, колко много го искаме и да го осъществим. Възможността е пред нас и трябва да я атакуваме. Готови сме мача, нямам съмнение в това."

Наясно сме колко ще бъде труден двубоят, но мисля, че показахме на какво сме способни в Европа. Утре трябва да играем с подобна увереност, желание и воля. Трябва да спечелим мача."

В подкрепа на надеждите на Микел Артета, Еберечи Езе пътува със съотборниците си за Испания, но Кай Хаверц ще пропусне двубоя поради проблем с коляното.

Въпреки поредната впечатляваща кампания, Арсенал е в опасност да завърши сезона отново с празни ръце, а капитанът на английския тим Мартин Йодегор призна: „Това винаги ще присъства, докато не спечелим трофей и трябва да живеем с това, да се позоваваме на опита и да го използваме по добър начин. Намираме се в отлична позиция да създадем история и това е, което искаме да направим. Искаме да направим последната стъпка и да постигнем нещо голямо. Това е най-голямата ни цел, най-голямата ни мечта и за това работим всеки ден.“

Въпросът е просто да бъдем силни психически и да се концентрираме върху това, което можем да направим и какво можем да контролираме. За нас няма значение какво казват хората, ние не можем да контролираме това. Можем да работим всеки ден толкова усилено, колкото можем. Това е, което правим“, добави Йодегор.

#УЕФА Шампионска лига 2025/26 #ФК Арсенал #Микел Артета

