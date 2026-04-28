Напредък по строежа на "Българска армия“: асфалтираха централната алея пред сектор "А“ (ВИДЕО)

Строителните дейности по обновяването на стадион "Българска армия“ в София продължават с бързи темпове, показват последните кадри, заснети с дрон и публикувани от клуба.

Централната пешеходна алея пред сектор "А“ вече е асфалтирана, като работата по настилките около съоръжението напредва видимо. Паралелно с това се извършват и дейности по облагородяване на прилежащите пространства.

В района на сектор "Б“ са оформени места за засаждане на нова растителност, като озеленяването се развива според предварително заложения график.

От клуба вече обявиха, че проектът включва сериозни промени в околната среда, включително премахване на съществуваща растителност, която ще бъде компенсирана с нови насаждения.

Работата по цялостната инфраструктура около стадиона продължава, като амбицията е модернизираното съоръжение да отговаря на съвременните изисквания както за спорт, така и за публика.