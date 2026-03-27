ЦСКА записа разгромна победа над третодивизионния Оборище Панагюрище в приятелски мач

ЦСКА победи с категоричното 6:0 третодивизионния Оборище Панагюрище в приятелски мач. С четири гола в двубоя на базата в Панчарево се отличи Леандро Годой, а по едно попадение добавиха Мохамед Брахими и Факундо Родригес.

Без националните си състезатели "червените" реализираха три попадения преди изтичане на половин час игра. В 19-ата минута столичани взеха аванс чрез Годой, който се разписа след подаване на Анхело Мартино.

Близо две минути след това Алехандро Пиедраита излезе сам срещу вратаря и пусна за Годой и той направи резултата 2:0.

В 25-ата минута Лео Перейра асистира за Брахими, покачил на 3:0, а шест минути след почивката ЦСКА реализира нов гол и негов автор отново стана Леандро Годой.

"Червените" пак вкараха в 70-ата минута, когато Илиан Илиев центрира от ъглов удар, а Родригес беше точен с глава в долния ъгъл, разписвайки се за първи път с екипа на ЦСКА.

Шест минути преди края на редовното време Годой на празна врата фиксира крайното 6:0 с четвъртото си попадение в срещата.