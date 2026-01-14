ЦСКА започна серията от контроли в Турция с поражение от полския Корона Киелце

ЦСКА загуби от Корона Киелце от Полша с 0:2 в първата си контролна среща от зимния лагер в Турция.

Три от новите попълнения на "армейците" - Андрей Йорданов, Исак Соле и Алехандро Пиедраита, започнаха от първата минута, а резерви останаха Макс Ебонг, Лео Перейра и Димитър Евтимов. Джеймс Ето'о изостава с подготовката и затова не взе участие в проверката.

За Корона в стартовата единайсеторка бе Владимир Николов, докато Виктор Попов влезе в игра на полувремето.

Първата добра възможност за ЦСКА бе пропусната от Пастор в 15-ата минута, след като бразилският защитник бе спрян от добра намеса на противниковия вратар.

В края на полувремето Соле изведе Пиедраита сам срещу вратаря, но той стреля неточно. Малко след това Бруно Жордао допусна елементарна грешка, но противников футболист пропусна от чиста позиция.

След подновяването на играта Христо Янев направи промени в състава на „армейците“, като от новите попълнения на терена се появиха Лео Перейра и Макс Ебонг.

В 60-ата минута Корона поведе в резултата чрез Мариуш Степински. Десет минути преди края на проверката отново Степински бе точен за 2:0 в полза на поляците. Защитникът на ЦСКА Адриан Лапеня имаше претенции за попадението и репликира страничния съдия, за което получи директен червен картон. Испанецът обаче се извини и съдията отмени наказанието.

Стартов състав на ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Пастор, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Андрей Йорданов, Бруно Жордао, Исак Соле, Илиан Илиев, Мохамед Брахими, Алехандро Пиедраита, Йоанис Питас.

Резерви: Даниел Николов, Димитър Евтимов, Адриан Лапеня, Алекс Тунчев, Иван Турицов, Анжело Мартино, Джеймс Ето'о, Макс Ебонг, Петко Панайотов, Кевин Додай, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Лео Перейра, Леандро Годой.