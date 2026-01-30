БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цвета Рангелова, "Възраждане": Най-отдалечен от партийните централи сред възможните служебни премиери е Андрей Гюров

от БНТ
У нас
Сред обсъжданите кандидатури за служебен министър-председател Андрей Гюров изглежда най-отдалечен от партийните централи. Това заяви в "Още от деня" Цвета Рангелова, депутат на "Възраждане"и член на правната комисия в парламента.

"Всички от възможната "домовата книга" са по някакъв начин партийно обвързани. Сякаш най-отдалечен от партийната централа на съответната партия се явява Андрей Гюров", коментира тя.

Припомни, че сигналът на "Възраждане" за конфликт на интереси при Гюров като подуправител на БНБ е бил правен, а не политически, и уточни, че окончателното решение по казуса все още се очаква.

По думите ѝ изборът на вицепрезидента Илияна Йотова ще бъде изключително труден и неизбежно ще предизвика обвинения в политически пристрастия. Според Рангелова решението ѝ ще има и символно значение – като знак за очакванията ѝ към организацията на изборите и евентуални бъдещи политически партньорства.

"Аз осъзнавам тежката задача, пред която е изправена президента Йотова, защото когато и да избере, разбира се, ще бъде нападната с упреци от останалите, че проявява политически пристрастия", каза Рангелова.

Ограничаване броя на избирателните секции извън ЕС е единственият ефективен законов механизъм за ограничаване на контролиран и етнически вот, който изкривява изборните резултати в България, коментира още депутатът на "Възраждане".

"Това е единственият механизъм, законов, да можем да ограничим контролирания вот, който идва от Турция", каза депутатът.

Тя призна, че мярката ще създаде неудобства за българите в държави като Великобритания и САЩ, но заяви, че много от тях подкрепят предложението.

Рангелова събщи също, че "Възраждане" са готови на диалог с Румен Радев, ако има съвпадение в политики и приоритети. Целта на партията не е властта на всяка цена, а изпълнение на поетите ангажименти към избирателите, каза тя.

"Властта има смисъл да бъде упражнявана тогава, когато е в служба на хората. Властта, на всяка цена, не е наша цел", заяви Рангелова.

