"Да, България" към Сарафов и КПК: Проверете папките с компромати, с които Пеевски завладява държавата

Съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев, и съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова подадоха сигнал до и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов и и.ф. шефа на КПК Антон Славчев.

Според сигналоподателите ефектът от тези практики е, че наказателното преследване все повече зависи от фактори като политическа целесъобразност и частни интереси на влиятелни лица, а законът престава да действа еднакво за всички.

"Използването на компромати и „папки“ на трупчета за шантаж и за осигуряване на политическа лоялност води до концентрация на властта в ръцете на определена група лица. Институциите се завладяват от частни интереси, от неформални механизми на влияние и се блокира действието на законите и процедурите. От публично достъпната информация става все по-широко разбирането, че Делян Пеевски разполага както с банка с компромати, така и с информация за извършени престъпления, а в допълнение - с влияние в прокуратурата, така че по тази информация да не се образуват досъдебни производства, докато няма подходящ политически момент или докато извършителят съдейства на икономическите и политически цели на Пеевски", заявяват представителите на "Да, България".

Сигналът е част от представения План за противодействие и отпор на завладяната държава и съдържа поредица от конкретни твърдения в публичното пространство и журналистически разследвания, които свидетелстват за задълбочаване на практиките за използване на компромати и укриване на информация за престъпления, като инструмент за политически и икономически контрол и подкопаване на институционалния ред и върховенството на правото в държавата.

Вижте цялата позиция на "Да, България" ТУК