Далас си подпечата мястото в плейофите на НХЛ

Далас Старс стана вторият отбор, който си осигурява място в плейофите на Националната хокейна лига през този сезон, въпреки че загуби от гостуващия Лас Вегас Голдън Найтс с 2:3.

Тексасците са втори в класирането в НХЛ с 97 точки, като отстъпват единствено на лидера Колорадо, който има 102 и първи си гарантира класиране за елиминациите за Купа „Стенли“.

Домакините водеха с 2:1 след първия период, но допуснаха обрат след попадение на Иван Барбашев в средата на мача и на Райли Смит 3:38 минути преди края.

Каролина спечели срещу гостуващия Питсбърг с 5:1 и излезе еднолично на върха в Източната конференция с актив от 96 точки.

Сет Джарвис се отличи с гол и две асистенции, а домакините вкараха три пъти при числен превес, за да стигнат до третия си пореден успех в надпреварата. Николай Елерс допринесе с попадение и асистенция.

Бъфало остана на втора позиция на Изток с 95 точки, след като претърпя драматично поражение с 5:6 след продължение при гостуването си на Анахайм.

Трой Тери вкара втория си гол в мача в 89-ата секунда на допълнителното време, а с 82 точки домакините се утвърдиха на първото място в Тихоокеанската дивизия и направиха нова крачка към първо класиране за плейофите от сезон 2017/2018.

Нешвил постигна четвърти пореден успех след 3:2 в залата на Чикаго след продължение. Филип Форсберг се разписа два пъти, включително и победното попадение в 65-ата секунда на допълнителното време. С актив от 75 точки гостите държат втората „уайлд кард“ за елиминациите за купа „Стенли“ в Западната конференция.

Иля Сорокин направи 26 спасявания и не допусна гол (шътаут) за седми път през сезона, с което е лидер по този показател в лигата, а Ню Йорк Айлъндърс надделя над гостуващия Кълъмбъс с 1:0 и прекъсна серията на съперника от 12 поредни мача с точка.

Бо Хорват вкара единственото попадение в 1:25 минута на двубоя, а с 85 точки Островитяните се изкачиха на позиция за втората „уайлд кард“ за плейофите на Изток. Със същия актив, но с мач по-малко, Кълъмбъс е трети в Столичната дивизия.

Райън Стром се разписа в 26-ата секунда на продължението и донесе успеха на Калгари над гостуващия Тампа Бей с 4:3. Вратарят Девин Куули отрази 32 удара, а канадците постигнаха трета поредна победа.

Юта се наложи над гостуващия Лос Анджелис с 4:3 след решителен гол на Ник Шмолц в 1:46 минута на допълнителното време. Това беше второ попадение на Шмолц в мача, а Лоутън Краус допринесе с два гола и асистенция за домакините, които с 80 точки държат първата „уайлд кард“ за плейофите на Запад.