Дълги опашки и огромен интерес: билетите за Giro d’Italia в Бургас свършиха за часове

Огромен интерес към церемонията по представянето на отборите-участници в Giro d’Italia в Бургас.

Часове преди събитието около Летния театър се извиха дълги опашки, а билетите за церемонията вече са напълно изчерпани.

За да даде възможност на повече жители и гости на града да станат част от атмосферата, Община Бургас постави два големи LED екрана. Единият е разположен до паметника на Георги Калоянчев, а другият – на площад „Атанас Сиреков“ пред сградата на Общината.

На тях днес ще се излъчва на живо официалното представяне на отборите, а екранът пред Общината ще остане и през следващите дни, за да предава директно етапите на Giro d’Italia на 8 и 9 май.

Вратите на Летния театър отварят след 17.00 часа, като вътре ще бъдат допускани само зрители с хартиени или онлайн билети. Организаторите призовават хората да предвидят достатъчно време за придвижване и настаняване преди началото на церемонията в 18.00 часа.