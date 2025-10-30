Дамиано от Måneskin и актрисата Дав Камерън – сгодени?

Феновете полудяха! Според TMZ фронтменът на Måneskin Дамиано Давид и актрисата Дав Камерън са се сгодили след почти две години заедно.

Двойката е заснета по време на разходка в Сидни, където Камерън носи пръстен на безименния си пръст, напомнящ годежен. Засега нито един от двамата не са потвърдили новината официално.

Наскоро двамата отпразнуваха две години любов, а Дав сподели трогателен пост в социалните мрежи:

„Животът стана толкова по-красив с теб. Обичам те по начин, който никакви думи не могат да опишат.“

Любовната им история започна през 2023 г., когато актрисата бе забелязана на концерт на Måneskin в Ню Йорк. Няколко месеца по-късно папараците ги снимаха да се целуват на плажа в Сидни, а през февруари потвърдиха връзката си.