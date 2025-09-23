Данаил Димов: Костадинова не приема поражението и използва всевъзможни трикове за удържане на властта

Генералният секретар на БОК Данаил Димов коментира изявлението на Стефка Костадинова по-рано днес. Димов изрази мнение, че с думите си Костадинова е показала пред цялата българска общественост, че „именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация“.

Предлагаме на вашето внимание и изявлението на Данаил Димов, което публикуваме без редакторска намеса.

„С днешното си изявление г-жа Стефка Костадинова се самоизобличава и показва пред цялата българска общественост, че именно тя стои зад съдебните дела, които въвличат Българския олимпийски комитет в безпрецедентна ситуация.

Вече 6 месеца г-жа Костадинова не приема поражението, крие се от спортната общественост и използва всевъзможни трикове за удържане на властта.

Още на 17 май 2025 г. г-жа Костадинова научи решението на МОК. То беше възможност за нея да запази както собствената си репутация, така и тази на Българския олимпийски комитет.

През всичките тези месеци новоизбраният председател Весела Лечева и Изпълнителното бюро настояваха за съвместен преходен период на управление в интерес на българския спорт и олимпийско движение.

Спортменството не се изчерпва с декларации и припомняне на минали успехи. То се доказва всеки ден“, споделя Димов.