Стефка Костадинова: България е над всичко – над високомерието, ламтежа за власт и нечестните игри

Ще продължа да изпълнявам добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа задълженията си на председател на Българския олимпийски комитет (БОК) до решението на съда по казуса с Общото събрание на централата. Това обяви в официално изявление Стефка Костадинова.



На 19 март Костадинова загуби от Весела Лечева проведените избори за нов председател на БОК, но до официална смяна на властта все още не се е стигнало заради подадени жалби срещу организацията и решенията на Общото събрание.

Наскоро Лечева сподели, че заради неразрешения проблем с управлението на БОК, българските спортисти са заплашени да се състезават под неутрален флаг на предстоящите в Милано-Кортина през февруари догодина Зимни Олимпийски игри.

Ето и изявлението на Стефка Костадинова до БТА:

"През всичките тези месеци мълчах, защото се опитах да запазя достойнството си, но на първо място се опитах да запазя достойнството на българския спорт. Казвах си, че мълчанието е злато и истината винаги излиза наяве. Спортните ми рекорди и олимпийски постижения за България са тези, които трябва да говорят, а не аз. Но когато някой се опита да си направи собствен пиар на гърба на българския спорт и българските спортисти, когато хвърля в общественото пространство откровени неистини, когато превръща Българския олимпийски комитет в заложник на личните си амбиции за власт, не мога и не трябва да продължавам да мълча!

През всичките 20 години, през които съм начело на БОК, не съм си позволила нито веднъж да поставя личните си интереси или стремежи над тези на българския спорт. И сега няма да си позволя да го направя!

Изповядвам Олимпийския принцип за феърплей и това, че е важно да участваш и то да участваш с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си опит, натрупан в годините.

В началото беше трудно, не отричам! Но никога не се отказах и това доведе до двете последни и най-успешни през новия век олимпиади за България. Доведе до появата на нови и млади спортисти, които с качествата си и с постиженията си да славят България. И сега, когато един уважаван от мен спортист - Весела Лечева, се опитва да преиначи ситуацията, опитва се да изопачи и изкриви фактите, аз спирам да мълча! А фактите са прости и ясни!

Има съмнения в честността на избора – има български съд! Всички чакаме той да се произнесе по казуса. А през това време съм длъжна да запазя постигнатото от БОК и българските спортисти през тези 20 години. До произнасянето на компетентния съд аз съм лицето, представляващо сдружение Български олимпийски комитет, съобразно вписаното в Търговския регистър и изпълнявам задълженията си на председател на БОК добросъвестно, отговорно и с дължимата грижа.

Неверни са твърденията, че използвайки олимпийските символи нарушавам правото на интелектуална собственост. Видно от регистъра на Патентно ведомство на Република България, представляваното от мен сдружение е притежател на комбинирана търговска марка „Български олимпийски комитет“, включваща в обхвата си олимпийските символи – петте олимпийски кръга и гордия български лъв. В противовес на това Весела Лечева е притежател на марка „Движение Трети март“.