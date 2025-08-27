Даниел Боримиров: Вярата не е загубена

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред медиите при заминаването на отбора за реванша срещу АЗ Алкмаар.

Бившият футболист на отбора изрази надежда, че "сините" ще изглеждат по най-добрия начин в Нидерландия.

"Бих желал да надградим това, което показахме в първата среща. Вярата не е загубена, тъй като видяхме и във вчерашните мачове, че има доста изненади. Така че за нас е най-важно да се представим по най-добрия начин и да изпълним задачите си. След мача ще видим какво ще се получи", бяха първите му думи.

Ръководството на столичани е уверено в способностите на тима.

"Не знам колко ще бъде променен отборът. Мисля, че Хулио Веласкес ще заложи на футболистите, които към момента са в най-добро състояние и които ще се противопоставят по най-добрия начин. Ръководството вярваме във футболистите и в треньора, така че каквото Хулио прецени, че ще бъде най-добре за отбора, това ще е. Мисля, че Левски показа вече срещу Апоел Беер Шева, че е готов и за игра след редовното време. Ние сме подготвени кондиционно на много добро ниво", добави той.

Според него Левски за пореден път ще се радва на голяма фенска подкрепа като гост.

"Винаги нашите фенове са били дванадесетият играч, не се съмнявам, че утре ще бъде по същия начин. Мисля, че беше важно, че отложихме мача за първенство, защото трябваше да си поемем глътка въздух. Видяхте в какъв интензитет играхме всички мачове, беше важно да отложим Ботев Пловдив и да се фокусираме изцяло върху АЗ Алкмаар", завърши Боримиров.

Левски замина за реванша с Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, които пропуснаха първия мач, но без контузения Карлос Охене. Не е ясно дали първите двама ще бъдат титуляри, като по-близо до титулярно място е халфът Костадинов.